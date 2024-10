Harry Potter: Campioni di Quidditch: ecco dove effettuare il preorder al miglior prezzo

Aggiornamento 18 ottobre: Rinnovata la selezione di store!

Warner Bros. Games ha recentemente annunciato che l'edizione fisica di Harry Potter: Campioni di Quidditch - Deluxe Edition uscirà l'8 novembre 2024 e sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Quest’ultima include il gioco base, gli House Pack dedicati a ciascuna casa di Hogwarts con oggetti esclusivi, e 2.000 monete d’oro da utilizzare in-game. Scopriamo insieme come assicurarsi una copia! Ricordiamo che la versione digitale sarà invece disponibile dal 3 settembre 2024.

Harry Potter: Campioni di Quidditch: cos’è e di cosa parla?

Harry Potter: Campioni di Quidditch è un gioco che permette ai fan di immergersi nel magico mondo del Quidditch, lo sport più iconico dell'universo di Harry Potter. Il titolo offre diverse modalità di gioco, tra cui una modalità carriera che va dalle battaglie nel giardino dei Weasley alle partite di alto livello della Coppa del Mondo di Quidditch. I giocatori possono allenarsi da soli o in modalità co-op online con un massimo di tre amici.

Il gioco include anche partite amichevoli, dove è possibile scegliere la propria squadra, mappa e livello di difficoltà, e partite competitive Player vs Player, dove si possono sfidare altre squadre online. Ogni ruolo del Quidditch, come Cacciatore, Cercatore, Portiere e Battitore, ha uno stile di gioco unico e caratteristico, offrendo un'esperienza completa per gli appassionati del mondo magico​.

Harry Potter: Campioni di Quidditch: quando esce?

Harry Potter: Campioni di Quidditch in edizione fisica sarà disponibile a partire dall'8 novembre 2024 per tutte le principali piattaforme di gioco.

Harry Potter: Campioni di Quidditch: chi dovrebbe acquistarlo?

Harry Potter: Campioni di Quidditch è un titolo che si rivolge a un pubblico vasto e diversificato, rendendolo un acquisto ideale per diverse categorie di giocatori. Prima di tutto, gli appassionati della saga di Harry Potter troveranno in questo gioco un'occasione unica per immergersi ulteriormente nel mondo magico che hanno amato nei libri e nei film. La possibilità di interpretare ruoli iconici come Cacciatore, Cercatore, Portiere e Battitore offre ai fan la chance di vivere in prima persona l'emozione del Quidditch, un aspetto centrale della serie.

Inoltre, i giocatori che apprezzano i giochi sportivi e competitivi online troveranno in Harry Potter: Campioni di Quidditch un'esperienza appagante e stimolante. La modalità Player vs Player permette di sfidare altri giocatori in partite emozionanti e strategiche, mettendo alla prova le proprie abilità e strategie di gioco. Questo elemento competitivo, unito alla possibilità di giocare in cooperativa con amici, rende il titolo attraente anche per coloro che cercano un'esperienza di gioco condivisa e socialmente interattiva.

Anche i nuovi arrivati nel mondo di Harry Potter o nei videogiochi in generale potranno godere di questo titolo grazie alle sue varie modalità di gioco e alle opzioni di personalizzazione. Il gioco offre infatti la possibilità di adattare l'esperienza in base alle preferenze personali, sia attraverso la scelta dei personaggi e dei ruoli, sia tramite la personalizzazione delle scope e delle abilità. Questo rende il gioco accessibile e coinvolgente per un'ampia gamma di giocatori, indipendentemente dal loro livello di esperienza.

Harry Potter: Campioni di Quidditch: quanto costa e dove acquistarlo

Attualmente, è possibile prenotare Harry Potter: Campioni di Quidditch presso i principali rivenditori online come Amazon, Gamestop, eBay e altri. Tenete d'occhio le offerte per non perdere l'opportunità di ottenere bonus esclusivi legati al preorder​.

Prenotate la vostra copia di Harry Potter: Campioni di Quidditch per non perdere l'occasione di volare nei cieli magici e partecipare al gioco più emozionante del mondo magico. Con il lancio imminente, è il momento ideale per assicurarsi una copia di questo attesissimo titolo.

