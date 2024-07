GTA The Trilogy per PS4 e PS5 a 18€: 3 giochi in uno a -71%!

Grand Theft Auto The Trilogy è una collezione che comprende tre dei giochi più iconici della serie: GTA III, Vice City e San Andreas, completamente rimasterizzati per una nuova generazione. Originariamente a 61€, ora è disponibile a 17,99€, offrendovi uno sconto sensazionale del 70%. Immersi in storie di crimine, tradimento e vendetta, attraverserete le epoche e le città, da Liberty City a San Andreas. L'offerta è perfetta per i fan del franchise e per i gamer che desiderano rivivere queste epopee criminali con miglioramenti grafici e di gameplay. Non perdete l'opportunità di aggiungere questa trilogia alla vostra collezione di giochi per PlayStation 4, compatibile anche con PlayStation 5.

GTA The Trilogy per PS4 e PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

GTA The Trilogy è un'opzione imperdibile per chi desidera immergersi in un'avventura criminale all'insegna della libertà d'azione e dell'esplorazione. Questo titolo è particolarmente raccomandato agli appassionati di giochi d'azione e a chi ha superato i 18 anni, vista la natura esplicita dei contenuti e la rappresentazione realistica del crimine. L'acquisto di questa offerta risponde alla necessità di rivivere tre delle storie più iconiche dei videogiochi, ambientate in città ricreate con un dettaglio sorprendente, grazie alle numerose migliorie grafiche e ai controlli rinnovati che si avvicinano agli standard di Grand Theft Auto V. Se desiderate guidare il destino di personaggi indimenticabili come Tommy Vercetti e Carl "CJ" Johnson, navigando tra tradimenti, gang e crescente tensione nella criminalità urbana, questa trilogia vi farà rivivere momenti epici.

Inoltre avrete la possibilità di esplorare tre ampie città virtuali, dalla neonata Liberty City alla vorticosa Los Santos degli anni '90, immergendovi in un gameplay che fonde azione, strategia e una narrazione profonda. Questo pacchetto aggiornato offre una notevole quantità di contenuti a un prezzo ridotto rispetto al suo valore originale, rendendolo un acquisto obbligatorio per chi ha amato questi titoli al momento della loro uscita originale o è curioso di scoprire perché Grand Theft Auto sia diventato un pilastro nella storia dei videogiochi.

Al prezzo di 17,99€, Grand Theft Auto The Trilogy rappresenta un'offerta imperdibile per tutti gli amanti dei videogiochi e i fan della serie GTA. Riceverete non solo un gioco, ma tre epici capitoli di una delle saghe più amate nel mondo dei videogiochi, tutti ottimizzati per le console attuali. Se cercate avventura, azione e una profonda immersione nel mondo criminale virtuale, questa collezione è senza dubbio ciò che fa per voi.

Vedi offerta su Amazon