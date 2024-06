Google Pixel Watch 2 a 329€ con monitoraggio avanzato!

Siete alla ricerca di uno smartwatch sportivo? Vi segnaliamo l'offerta imperdibile su Amazon per il Google Pixel Watch 2, a soli 329€ anziché 399€! Questo smartwatch innovativo vi permetterà di monitorare con precisione il vostro battito cardiaco e di identificare segni di stress per un benessere a 360 gradi. Con una riduzione del 18%, vi offrirà funzionalità avanzate come il rilevamento cadute, SOS emergenze e una batteria che dura fino a 24 ore con display sempre attivo. Approfittatene ora per rimanere sempre connessi e in salute.

Google Pixel Watch 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel Watch 2 è lo smartwatch ideale per chi desidera tenere traccia delle proprie prestazioni sportive e del proprio benessere generale con la massima precisione. Grazie al nuovo sensore e all'intelligenza artificiale di Google, questo dispositivo offre dati dettagliati sul livello di stress e persino variazioni di temperatura corporea, facendolo diventare un must-have per gli amanti del fitness o per chi semplicemente vuole mantenersi in salute.

Inoltre, sono disponibili l'app ECG per la valutazione del ritmo cardiaco e notifiche per un ritmo irregolare. La sicurezza è garantita dal rilevamento di cadute e dalla funzione SOS emergenze, che segnalano automaticamente posizione e emergenze ai contatti fidati o ai servizi di soccorso. Offre fino a 24 ore di autonomia con una sola ricarica, mantenendo il display sempre attivo, e si integra perfettamente con altri dispositivi Pixel per un'esperienza d'uso senza interruzioni.

L'acquisto del Google Pixel Watch 2 è consigliato per chi cerca uno smartwatch che combina alte prestazioni, monitoraggio accurato della salute e funzionalità di sicurezza. A soli 329€ invece di 399€, offre un'esperienza d'uso premium con la tranquillità di avere a disposizione un sicuro compagno quotidiano per ogni tipo di attività.

