MINIMO STORICO per Google Pixel 9 Pro: il top della tecnologia con uno SCONTO di 270€!

Se stavate aspettando il momento giusto per aggiornare il vostro smartphone, eccolo qui! Google Pixel 9 Pro è in offerta su Amazon a soli 829,00€, con un incredibile sconto del 25% rispetto al prezzo originale di 1099€. Un'opportunità imperdibile per portarvi a casa il Pixel più potente di sempre!

Google Pixel 9 Pro è il fiore all'occhiello degli smartphone Android progettati da Google. Dotato di un elegante design in grigio verde, con bordi lucidi e una superficie opaca morbida al tatto, si distingue non solo per l’estetica ma anche per la potenza. Al suo interno troviamo il chip Google Tensor G4, che garantisce prestazioni eccezionali, intelligenza artificiale avanzata e 7 anni di aggiornamenti per sicurezza e nuove funzionalità. Il display Super Actua da 6,3" offre colori vividi e una qualità visiva sorprendente, mentre la batteria da 24 ore assicura autonomia per affrontare le giornate più impegnative.

Il sistema a tripla fotocamera posteriore rende il Pixel 9 Pro il compagno ideale per gli amanti della fotografia: primi piani perfetti, selfie nitidi e colori brillanti, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie al supporto di Gemini, potete sfruttare l'AI per organizzare la vostra vita quotidiana, scattare foto e accedere rapidamente alle informazioni salvate. Inoltre, il sistema di messaggi di allerta vi tiene informati in caso di emergenze come incendi o alluvioni nelle vicinanze.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta esclusiva: Google Pixel 9 Pro è disponibile su Amazon a soli 829,00€, invece di 1099€. Approfittatene subito e portate a casa uno degli smartphone più avanzati sul mercato!