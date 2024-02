Goat Simulator 3 al prezzo PIÙ BASSO di sempre su Amazon! (-59%)

È tornata Pilgor in una veste completamente nuova in Goat Simulator 3 Goat In A Box Edition, disponibile ora su Amazon. Questa edizione speciale non solo vi permette di indossare nuovamente gli zoccoli della vostra caprina preferita ma vi introduce in un'avventura caotica e divertente dove potete distruggere, leccare e testare a testa il mondo insieme a tre amici in co-op. Proposta originariamente a 69,99€, ora può essere vostra a soli 29,00€, con uno sconto del 59%. Un'offerta imperdibile per tutti i fan di Pilgor e delle sue nuove amicizie caprine.

Goat Simulator 3 Goat In A Box Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete appassionati di giochi che vi consentono di vivere esperienze bizzarre e esilaranti, allora questa edizione è fatta apposta per voi. Immaginate di poter diventare una capra, unirvi a tre amici in co-op locale o online e seminare il caos in un mondo aperto completamente assurdo. Tra eventi unici, NPC da tormentare e oggetti collezionabili deliranti, Goat Simulator 3 promette di essere il più grande spreco di tempo dalla sua prima apparizione, ma in modo assolutamente divertente e irresistibile.

In più, con l'esclusiva Goat In A Box Edition, non solo vi immergerete nell'originale avventura di Pilgor e compagni ma potrete arricchire la vostra esperienza con contenuti bonus come la scatola stalla, la steelbook, un CD con la colonna sonora, e altro ancora, inclusi vari accessori da titoli precedenti della serie per personalizzare ulteriormente il vostro personaggio caprino. Questa edizione è idealmente pensata per i veri fan della serie o per chiunque desideri un'esperienza di gioco unica nel suo genere, ricca di humor nero, elementi di gameplay creativi e libertà di azione praticamente illimitata.

Tutto questo è disponibile a un prezzo ridotto di 29,00€, ben al di sotto di quello originale di 69,99€. Goat Simulator 3 offre un'esperienza unica e assurda, ideale per chi cerca qualcosa di diversamente divertente nel panorama videoludico. Vi consigliamo vivamente di approfittarne per tuffarvi in questa nuova avventura caprina, godendovi il caos in compagnia o da soli. È l'edizione definitiva per celebrare il ritorno di Pilgor e vivere l'esperienza di gioco più bizzarra e appassionante del momento.

