SVUOTATUTTO AMAZON! Mini PC con Core i9 SCONTATO di 130€!

Quando si considera l'acquisto di un mini PC, la scelta spesso si orienta verso queste soluzioni compatte per due motivi principali: il design di piccole dimensioni che occupa poco spazio e la ricerca di buone prestazioni. Tuttavia, se siete alla ricerca di un mini PC che non solo si adatti agli spazi limitati, ma che sia anche dotato di un potente processore Intel Core i9 in grado di offrire prestazioni comparabili a quelle di un desktop di fascia alta, il modello attualmente in promozione su Amazon merita sicuramente una valutazione più approfondita. Oggi potete infatti acquistare il mini PC di GEEKOM con un corposo sconto di 130€ sul prezzo di listino di 849€, e pagarlo solamente 721,65€!

GEEKOM Mini IT13, chi dovrebbe acquistarlo?

GEEKOM Mini IT13 è il mini PC perfetto per chi è alla ricerca di un compagno di lavoro portatile ma potente, in grado di gestire carichi di lavoro intensivi come il rendering, l'editing di video e foto. Dotato di un processore Core i9 di 13a generazione, 32 GB di RAM e uno spazio di archiviazione SSD di 2000 GB, è progettato per soddisfare le esigenze degli utenti che richiedono prestazioni eccellenti senza dover sopportare il volume e il peso di un tradizionale computer desktop.









La possibilità di espandere lo spazio di archiviazione e la memoria RAM risponde alle esigenze degli utenti che intendono potenziare le proprie risorse in un secondo momento. Dotato di notevoli specifiche tecniche e di un'archiviazione espandibile, rappresenta un ottimo investimento per chi ha bisogno di un PC compatto da utilizzare tutti i giorni, grazie anche al suo eccellente sistema di dissipazione del calore che garantisce stabilità 24 ore su 24.

La sua versatilità, che consente l'utilizzo con monitor di grandi dimensioni o modelli portatili, lo rende adatto sia agli spazi di lavoro domestici che alle esigenze di mobilità degli studenti e dei creativi sempre in movimento.

Se siete alla ricerca di un modello in grado di offrire ottime prestazioni in un formato compatto, questo mini PC si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Oggi potete risparmiare 130€ sul prezzo pieno e pagarlo solamente 721,65€!

Vedi offerta su Amazon