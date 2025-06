Dragon Ball Sparking Zero ha appena deciso di aprire le porte anche a personaggi esterni a serie animate e manga, annunciando un nuovo DLC a sorpresa decisamente inaspettato.

Con un nuovo trailer pubblicato nelle scorse ore, Bandai Namco ha infatti svelato che ci sarà un personaggio DLC aggiuntivo per il suo picchiaduro di successo (che trovate scontato su Amazon), che difficilmente i giocatori avrebbero potuto prevedere.

Il combattente in questione è infatti Shallot, un nuovo valoroso guerriero Saiyan pronto a far valere le sue abilità combattive.

Se per voi si tratta di un nome poco familiare, non vi biasimo affatto: si tratta del protagonista del free-to-play mobile Dragon Ball Legends, un personaggio disegnato dallo stesso Akira Toriyama.

Il primo trailer ufficiale ci ha mostrato più da vicino alcune delle sue mosse speciali: ve lo proponiamo qui di seguito.

Si tratta di un DLC decisamente più piccolo rispetto ai pacchetti che hanno introdotto personaggi da Daima e Super Hero, dato che il nuovo contenuto aggiuntivo introdurrà solo Shallot come personaggio giocabile.

L'uscita è prevista per il 26 giugno 2025, ma i giocatori che hanno acquistato il Season Pass avranno diritto a un accesso anticipato di 72 ore.

Attualmente non è stato invece svelato quale sarà il prezzo d'acquisto per chi non possiede il Season Pass, ma ipotizziamo che sarà inferiore a quello degli attuali contenuti aggiuntivi.

Quello di Shallot viene infatti considerato un DLC "Extra": una piccola aggiunta a sorpresa in attesa che l'ultimo pacchetto del Season Pass, ancora una volta dedicato a Daima, venga ufficialmente reso disponibile.

Inutile dire che l'arrivo del protagonista di Dragon Ball Legends apre le porte anche ad altri personaggi esterni al "canone" della serie: chissà che in futuro non possano arrivare anche personaggi come Androide 21 o altri combattenti che hanno avuto origine dai videogiochi.

Staremo a vedere che cosa accadrà in futuro: per il momento, posso solo invitare i fan di Dragon Ball a segnare questo appuntamento sul loro calendario.