Gaming da console su Android? Con GameSir X2 PRO si può! (-33%)

Se siete appassionati di gaming su smartphone Android, non potete perdervi questa offerta. Il GameSir X2 PRO, il controller di gioco mobile con licenza ufficiale Xbox, è disponibile su Amazon a soli 59,99€, grazie a uno sconto del 33% sul prezzo originale di 89,99€. Con il suo design innovativo e le funzionalità avanzate, questo controller porta il cloud gaming e i giochi mobile a un livello superiore.

Progettato per il massimo comfort e versatilità, il GameSir X2 PRO supporta i principali servizi di cloud gaming, come Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce Now e Amazon Luna. È perfetto anche per giochi nativi come COD Mobile, Minecraft e Diablo Immortal. La possibilità di personalizzare i pulsanti ABXY, le levette e il D-pad consente di adattarlo al vostro stile di gioco, caratteristica che lo rende ideale sia per i gamer occasionali che per quelli più esperti. Inoltre, i due pulsanti posteriori mappabili sono una chicca per i giocatori professionisti, permettendo di programmare azioni essenziali al volo, senza software aggiuntivi.

Come bonus esclusivo, con l’acquisto del GameSir X2 PRO riceverete 1 mese gratuito di Xbox Game Pass Ultimate (valido per i nuovi membri). Questo significa che potrete accedere immediatamente a centinaia di giochi di alta qualità su console, PC e cloud, per iniziare subito a divertirvi senza ulteriori costi.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: portate a casa il GameSir X2 PRO per soli 59,99€ e trasformate il vostro smartphone in una console portatile. Che siate in viaggio o a casa, con questo controller avrete il gaming sempre a portata di mano. Correte su Amazon e approfittate di questa fantastica offerta prima che finisca!