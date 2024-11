Game Pass Ultimate a soli 12,49€: il Black Friday che ogni gamer sogna!

Grazie a questa fantastica offerta Black Friday di Amazon, oggi potete acquistare un mese di Xbox Game Pass Ultimate a prezzo ridotto! Per soli 12,49€, potrete godervi un mese di abbonamento e avrete accesso a un vasto catalogo di giochi tra cui Minecraft, Indiana Jones e l’Antico Cerchio, Call of Duty: Black Ops 6 e molti altri. Questo abbonamento include anche EA Play, con titoli e serie amate di EA su console e PC, oltre a contenuti speciali esclusivi per gli abbonati. Approfittate di questa occasione per divertirvi con la famiglia o gli amici sperimentando titoli nuovi e leggendari fin dal loro lancio.

Xbox Game Pass Ultimate, chi dovrebbe acquistarlo?

Xbox Game Pass Ultimate è un'opzione ideale per quegli appassionati di giochi che non vogliono limitarsi a pochi titoli e sono sempre alla ricerca di nuove avventure e sfide. Con un ampio catalogo che include giochi di tantissimi generi, questo abbonamento è perfetto per i giocatori di tutte le età e i livelli di abilità. Se la vostra famiglia ama passare insieme il tempo libero immergendosi in mondi virtuali o se siete sempre in cerca del prossimo grande gioco da esplorare, l'offerta attuale di 12,49€ per il primo mese rappresenta un'occasione da non perdere per accedere a centinaia di giochi senza spendere una fortuna.

Inoltre, Xbox Game Pass Ultimate non delude neanche i giocatori più competitivi e gli appassionati di giochi eSports, offrendo vantaggi esclusivi su titoli popolari come League of Legends e Valorant attraverso la collaborazione con Riot Games. Questo abbonamento non serve solo a divertirsi con i giochi esistenti ma apre anche le porte a esperienze di gioco nuove ed esclusive il giorno del loro lancio globale, compresi tutti i nuovi titoli di Xbox Game Studios e ID@Xbox.

Attualmente disponibile al prezzo ridotto di 12,49€, Xbox Game Pass Ultimate rappresenta un'eccellente opportunità per migliorare l'esperienza di gioco, garantendo varietà e accesso esclusivo ai titoli più richiesti sin dal giorno del loro lancio. Si consiglia vivamente di approfittare di questa offerta per immersioni senza limiti nel mondo dei videogiochi insieme a familiari e amici.

