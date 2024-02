SVUOTATUTTO AMAZON: ottima tastiera gaming in sconto del 28%

Se siete in cerca di una tastiera da gioco ergonomica e di qualità, ma soprattutto conveniente per le vostre tasche, è il momento di dare un'occhiata a questa tastiera Fnatic STREAK65, disponibile su Amazon a un prezzo esclusivo. La troverete infatti a soli 89,99€, invece di 124,79€, grazie ad un utilissimo sconto del 28% sul costo originale.

Tastiera da gioco Fnatic STREAK65, chi dovrebbe acquistarla?

Se cercate una buona performance unita a comodità, la tastiera Fnatic STREAK65 è ciò che fa al caso vostro. Con i suoi switch Speed Silver di basso profilo, progettati per essere silenziosi, vi garantiranno una risposta ultrarapida. Ideale per chi ha spazio limitato sulla scrivania ma non vuole rinunciare alla piena funzionalità, grazie al suo form factor al 65% che mantiene i tasti freccia e tutte le funzioni tipiche in un ingombro ridotto.

La STREAK65 è progettata grazie al feedback di giocatori professionisti. La personalizzazione della vostra esperienza videoludica è estremamente semplice, con la possibilità di memorizzare fino a 4 profili differenti per modalità di illuminazione, assegnazioni di tasti e macro, il tutto senza l'utilizzo di software esterni. Anche l'occhio, poi, vuole la sua parte: con il suo RGB personalizzabile, questa tastiera vi permetterà di illuminare la vostra postazione con 16,8 milioni di opzioni cromatiche.

Si tratta di un articolo davvero perfetto per i videogiocatori che desiderino combinare efficienza e convenienza al miglioramento della loro esperienza di gaming. Oggi, Amazon lo propone a soli 89,99€, con uno sconto netto del 28% sul costo originale.

