Fire TV Cube + controller Luna in OFFERTA: Cloud gaming e intrattenimento in un solo pacchetto!

Se siete alla ricerca di un'esperienza di cloud gaming all'avanguardia, il bundle Fire TV Cube + controller Luna è un'occasione imperdibile su Amazon, in offerta a soli 149,98€, con uno sconto del 28% rispetto al prezzo precedente di 208,98€. Questo pacchetto include un Fire TV Cube, che vi permetterà di trasformare il vostro TV in un vero e proprio centro multimediale 4K, e un controller Luna, pensato per godere al meglio del servizio di streaming di giochi Amazon Luna. Per ulteriori dettagli inerenti al servizio Amazon, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro articolo dedicato.

Bundle Fire TV Cube + controller Luna, chi dovrebbe acquistarlo?

Con il Fire TV Cube, potrete sfruttare la potenza del processore octa-core per uno streaming veloce e fluido, supportando il Wi-Fi 6E per una connessione stabile e veloce. Il controller Luna, invece, si collega direttamente ai server Luna tramite la tecnologia Cloud Direct, garantendo una latenza ridotta durante le vostre sessioni di gioco. Inoltre, potrete connetterlo via Bluetooth per usarlo come controller wireless su altri dispositivi compatibili.

Scaricando l’app Luna sul vostro Fire TV Cube, avrete accesso a una libreria di giochi direttamente dal cloud, senza necessità di una console. I membri Prime possono godersi giochi come Fortnite e altri titoli a rotazione gratuita, mentre l’abbonamento a Luna+, Ubisoft o Jackbox Games vi permetterà di accedere a una vasta selezione di giochi di tutti i generi.

Il bundle è ideale per chi desidera un pacchetto completo per l'intrattenimento e il gaming, approfittando del cloud gaming senza la necessità di acquistare una costosa console. Non perdete questa occasione su Amazon per trasformare il vostro salotto in un centro multimediale e di gioco di ultima generazione​.

