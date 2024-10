Fai la differenza sul campo: FC 25 ti mette al centro dell'azione! (-25%)

Anche oggi Amazon propone una vasta gamma di sconti per gli appassionati di videogiochi. Ad esempio, oggi FC 25, in versione Ultimate per PC, è disponibile al prezzo speciale di 74,99€ invece di 99,99€. Questa edizione include il gioco completo, con una gestione tattica e dei ruoli rinnovata grazie a FC IQ, e introduce la nuova modalità Rush 5 vs 5. FC 25 presenta anche nuovi modi per vincere e miglioramenti significativi per i portieri, continuando a essere un riferimento per Ultimate Team e la modalità Carriera. La Ultimate Edition include 4.600 FC Points, da utilizzare nel negozio Ultimate Team per Draft per creare la squadra dei vostri sogni con giocatori e giocatrici del presente e del passato, oppure per il negozio Club e FC Hub.

FC 25 Ultimate Edition per PC, chi dovrebbe acquistarlo?

FC 25 è vivamente consigliato a tutti gli appassionati di calcio che cercano un'esperienza videoludica completa, capace di simulare realisticamente il mondo del calcio professionistico. Il gioco risponde alle esigenze di chi desidera immergersi in partite di calcio coinvolgenti, gestendo tattiche e formazioni grazie a un sistema intelligente e rinnovato, FC IQ. Ideale per chi ama sfidare se stesso controllando i calciatori preferiti e guidando la propria squadra alla vittoria, con carriere sia maschili che femminili nei principali campionati. La modalità Rush 5 vs 5 è una novità interessante, che arricchisce l’esperienza di gioco e permette di divertirsi con gli amici in sfide rapide e avvincenti.

Inoltre, FC 25 è adatto anche ai giocatori che cercano un'evoluzione nel gameplay, grazie a miglioramenti come una gestione più approfondita dei portieri e strategie di gioco realistiche, rese possibili da un nuovo modello di IA. Pur con alcune riserve sul gameplay, come l’efficacia dei lanci lunghi e la mancanza di alcune licenze, il gioco resta un punto di riferimento per gli appassionati di calcio.

A 79,99€, la Ultimate Edition di FC 25 offre un'esperienza senza precedenti, con gestione tattica e dei ruoli rivoluzionata, la nuova entusiasmante modalità Rush 5 vs 5 e significativi miglioramenti per i portieri. Il continuo impegno nelle modalità Ultimate Team e Carriera lo conferma come riferimento per gli appassionati. Nonostante alcune piccole incertezze e la mancanza di licenze per determinati campionati, FC 25 si distingue come scelta consigliata per chi cerca un gioco di calcio completo, strategico e innovativo.

