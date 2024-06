Express VPN: proteggi i tuoi dati nelle reti WiFi pubbliche e risparmia fino al 49%

Anche se molti fornitori di servizi telefonici offrono piani generosi di gigabyte per navigare online, può succedere che vi colleghiate a una rete WiFi pubblica mentre siete in giro, sia per un uso più oculato dei vostri dati sia accidentalmente. Ricordate, però, che queste reti sono notevolmente meno protette rispetto alle reti private di casa vostra.

Un modo efficace per salvaguardare la vostra connessione è tramite l'uso di una VPN. Assicuratevi però che la VPN scelta sia affidabile; Express VPN rappresenta una delle scelte più sicure sul mercato. Attualmente, propone un sconto del 49% sul suo piano annuale, più 3 mesi gratuiti aggiuntivi. Al contrario, i piani meno estesi rimangono al prezzo standard: 12,41€ mensilmente contro i soli 6,39€ mensili dell’offerta annuale.

Vedi offerta su Express VPN

Express VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Oltre alla protezione su reti WiFi pubbliche, ci sono molti altri motivi per cui dovreste valutare la sottoscrizione a Express VPN. Uno dei principali benefici di una VPN affidabile come Express VPN è la possibilità di accedere a contenuti geolocalizzati. Numerosi servizi di streaming e siti web limitano l'accesso ai loro contenuti per motivi geografici. Utilizzando una VPN, potete modificare virtualmente la vostra posizione geografica, sbloccando così l’accesso a questi contenuti e arricchendo la vostra esperienza di intrattenimento.

La protezione della privacy è un altro aspetto fondamentale garantito da Express VPN. Questa VPN occulta il vostro indirizzo IP e cripta il vostro traffico Internet, rendendo assai difficile per i tracker e le aziende spiare le vostre attività online. Questo è particolarmente cruciale in un'epoca in cui la privacy online è sempre più vulnerabile.

Inoltre, Express VPN incrementa la sicurezza aziendale e personale durante il download e la condivisione di file. Scaricando file da internet attraverso una VPN, la vostra connessione rimane protetta, incrementando la sicurezza dei download e salvaguardando la vostra identità. Per chi opera in modalità remota o gestisce dati sensibili, Express VPN fornisce un ulteriore strato di sicurezza nelle comunicazioni aziendali, tutelando così informazioni e risorse vitali.

Un ulteriore punto di forza di Express VPN è l'estrema facilità di configurazione sui router, con un processo automatizzato che semplifica la vita anche agli utenti meno tecnici. L'offerta attuale, che prevede uno sconto del 49% e 3 mesi gratis, è una delle più competitive mai presentate da ExpressVPN, rappresentando un'occasione da non perdere per chi è alla ricerca di un servizio VPN di fiducia e completo a un costo vantaggioso.

Vi rammentiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Vedi offerta su Express VPN