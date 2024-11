Esperienza cinematografica a casa tua con questa smart TV LG OLED: ora in OFFERTA SPECIALE!

Con l'inizio della settimana del Black Friday su Amazon, le offerte imperdibili sono all'ordine del giorno. Tra queste, spicca la smart TV LG OLED48C46LA, ora disponibile a soli 949€, con uno sconto del 5% rispetto al precedente prezzo di 999,99€. Per scoprire altre promozioni, vi invitiamo a visitare il nostro articolo dedicato alle migliori offerte del Black Friday.

LG OLED48C46LA, chi dovrebbe acquistarla?

LG OLED48C46LA è una smart TV OLED evo da 48 pollici della Serie C4 2024, che combina tecnologia avanzata e design elegante. Il pannello OLED evo con pixel autoilluminanti offre immagini dai colori vividi e dettagliati, grazie alla sinergia tra il processore α9 Gen7 e il pannello stesso. Questo processore, dotato di intelligenza artificiale, esegue una mappatura dinamica dei toni su 20.000 zone per fotogramma, garantendo una qualità d'immagine straordinaria.

Il design slim del televisore si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, aggiungendo un tocco di modernità anche quando il dispositivo è spento. Inoltre, il programma webOS Re:New assicura quattro aggiornamenti del sistema operativo nei prossimi cinque anni, mantenendo l'esperienza utente sempre al passo con i tempi.

Per gli amanti del cinema, LG OLED48C46LA supporta Dolby Vision e Dolby Atmos, offrendo immagini intense e dettagliate accompagnate da un audio coinvolgente. I gamer apprezzeranno le quattro porte HDMI 2.1 che permettono un gameplay in 4K a 144fps, con supporto per VRR, G-Sync e FreeSync, garantendo un'esperienza di gioco fluida e reattiva. La Game Dashboard & Optimizer consente di gestire tutte le impostazioni di gioco da un'unica interfaccia intuitiva.

La smart TV è equipaggiata con webOS 24 e ThinQ AI, offrendo accesso a numerose app di streaming e la possibilità di controllare il televisore tramite comandi vocali. L'intelligenza artificiale integrata risponde ai comandi in vivavoce, semplificando l'interazione con il dispositivo.

Questa offerta rappresenta un'opportunità unica per acquistare un televisore di alta gamma a un prezzo competitivo.

