Esclusive PS5, Xbox e Nintendo: a cosa giocheremo nel 2024?

Da poche ore ci siamo messi alle spalle un 2023 che, in termini di uscite videoludiche, non ci ha davvero fatto mancare niente: il 2024 ora deve iniziare a delinearsi con le primissime uscite di gennaio – potete vedere tutte le prossime uscite nella nostra pagina dedicata – e anche le diverse console, che come sapete sono il fulcro della nostra proposta editoriale, devono capire come portare avanti il loro calendario di release.

Se è vero che Nintendo Switch, uscita a marzo 2017, sta per compiere il suo settimo anno di vita, nel corso del 2024 PS5 e Xbox Series X festeggeranno il compimento del quarto, visto il debutto avvenuto a fine 2020 (per quanto con la penuria di scorte).

Quali sono allora i giochi esclusivi sulle diverse console che sono già confermati per questo nuovo anno? Diamo un'occhiata.

Le esclusive PS5 del 2024

The Last of Us - Parte II Remastered - 19 gennaio 2024 (Naughty Dog)

- 19 gennaio 2024 (Naughty Dog) Granblue Fantasy: Relink - 1 febbraio 2024 (Cygames)

- 1 febbraio 2024 (Cygames) Helldivers II - 8 febbraio 2024 (Arrowhead Game Studios)

- 8 febbraio 2024 (Arrowhead Game Studios) Pacific Drive - 22 febbraio 2024 (Ironwood Studios)

- 22 febbraio 2024 (Ironwood Studios) Final Fantasy VII Rebirth - 29 febbraio 2024 (Square Enix)

- 29 febbraio 2024 (Square Enix) Rise of the Ronin - 22 marzo 2024 (Team Ninja)

- 22 marzo 2024 (Team Ninja) Stellar Blade - TBA 2024 (Shift Up)

- TBA 2024 (Shift Up) Foamstars - TBA 2024 (Square Enix)

Per ora, all'infuori del ritorno di The Last of Us - Parte II che viene riproposto con qualche novità in versione nativa per PS5, l'anno dell'ammiraglia di casa Sony si reggerà soprattutto sulle gambe dei third party, con nomi attesi come Final Fantasy VII Rebirth e Rise of the Ronin.

Ci sono anche alcuni titoli, come Helldivers II e Pacific Drive, che usciranno in contemporanea sia su PlayStation che su PC, ma su nessun'altra console.

Vedremo come si popolerà la seconda metà del 2024, soprattutto considerando i cambi di strategia che l'addio di Jim Ryan potrebbe necessariamente portare.

Le esclusive Xbox del 2024

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - Q1 2024 (GSC Game World)

- Q1 2024 (GSC Game World) Senua's Saga: Hellblade II - TBA 2024 (Ninja Theory)

- TBA 2024 (Ninja Theory) Avowed - TBA 2024 (Obsidian Entertainment)

- TBA 2024 (Obsidian Entertainment) Microsoft Flight Simulator 2024 - TBA 2024 (Asobo Studio)

- TBA 2024 (Asobo Studio) Replaced - TBA 2024 (Sad Cat Studios)

- TBA 2024 (Sad Cat Studios) ARK II - Fine 2024 (Studio Wildcard)

L'anno di Xbox per ora è un po' più delineato, perché sappiamo che ci saranno alcuni grandi nomi first party che atterreranno (è proprio il caso di dirlo) nel 2024.

Dovremmo infatti vedere il ritorno di Ninja Theory con Hellblade II, da anni in lavorazione, che è atteso genericamente per quest'anno. A dargli manforte nella line-up Xbox sarà Avowed, il prossimo gioco di ruolo ambientato nell'universo di Pillars of Eternity e firmato dal brillante team dei veterani di Obsidian.

Dopo il successo del precedente capitolo, Asobo Studio dovrebbe invece dare i natali a Microsoft Flight Simulator 2024, che ci riporterà ad attraversare i cieli virtuali di tutto il mondo.

Ci sono tantissimi progetti di cui, invece, non conosciamo ancora una data, come discutemmo in questo articolo: pensiamo a Fable, pensiamo a Everwild, pensiamo a OD, pensiamo a Perfect Dark, pensiamo anche a Clockwork Revolution e a South of Midnight. Vedremo se ci saranno aggiornamenti su questi giochi nel corso dell'anno, in attesa di capire anche come si muoveranno ZeniMax Media (che include Bethesda) e Activision Blizzard, ora sotto il cappello di Xbox.

Sul fronte delle esclusive sviluppate esternamente, dovremmo vedere S.T.A.L.K.E.R. 2 dopo i forzati rinvii che lo hanno fatto slittare a causa dell'invasione dell'Ucraina. Anche Replaced, a sua volta rinviato, dovrebbe esordire su piattaforme Xbox (Game Pass compreso) nel corso di quest'anno. Stessa sorte per ARK II, che dovrebbe esordire verso la fine del 2024.

Le esclusive Switch del 2024

Another Code: Recollection - 19 gennaio 2024 (Nintendo)

- 19 gennaio 2024 (Nintendo) Mario vs Donkey Kong - 16 febbraio 2024 (Nintendo)

- 16 febbraio 2024 (Nintendo) Princess Peach: Showtime - 22 marzo 2024 (Nintendo)

- 22 marzo 2024 (Nintendo) Moonstone Island - Primavera 2024 (Studio Supersoft)

- Primavera 2024 (Studio Supersoft) Luigi's Mansion 2 HD - Estate 2024 (Nintendo)

- Estate 2024 (Nintendo) Blade Chimera - TBA 2024 (Team Ladybug)

- TBA 2024 (Team Ladybug) On Your Tail - TBA 2024 (Memorable Games)

- TBA 2024 (Memorable Games) Paper Mario: Il Portale Millenario - TBA 2024 (Nintendo)

Guardando la line-up già così fitta di Nintendo Switch, fa sorridere pensare che a marzo la console ibrida compirà i suoi sette anni – che, di solito, sono quelli di un intero ciclo vitale.

Ci sono tanti giochi che sono ritorni di classici usciti su altre piattaforme (come GameCube), ma anche intriganti progetti originali come Princess Peach: Showtime.

E vedremo se il distribuirsi della line-up potrebbe suggerirci qualcosa in merito alla chiacchierata futura console di casa Nintendo, su cui sembrerebbe lecito aspettarsi le prime informazioni nel corso di quest'anno.