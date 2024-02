Entra nel mondo di Naruto con questa BELLISSIMA Collector's Edition: ora a MENO di 100€! (-33%)

Appassionati di manga e combattimento tra ninja, Amazon propone un'affare che certamente non vorrete lasciarvi sfuggire: la Collector’s Edition di Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection per Sony Playstation 4 è ora offerta a un prezzo eccezionale di soli 99,80€, ribassato da 149,99€, con un risparmio del 33%. Questa edizione da collezione, ricca di contenuti pensati per i veri appassionati, è disponibile a un costo assolutamente vantaggioso!

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection, chi dovrebbe acquistarlo?

La Collector's Edition di Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection comprende il gioco base, una scatola da collezione, una copertina reversibile unica, una Steelbook e un set di statuette esclusive di Naruto e Sasuke. È perfetta per i collezionisti e gli aficionados più devoti, che cercano un'immersione totale nell'universo narrativo di Masashi Kishimoto. Grazie alla presenza di oltre 130 personaggi, tra cui novità come Ashura e Indra Ootsutsuki e i protagonisti della serie Boruto, il gioco offre una vasta gamma di possibilità per organizzare incontri appassionanti.

Il titolo va incontro alle esigenze di chi è alla ricerca di un gameplay rinnovato, introducendo una modalità di controllo semplificata che agilizza e rende più accessibile il gioco. Tale modalità facilita l'esecuzione di mosse combinate e tattiche di lotta, rendendo il gioco fruibile sia dai neofiti che dagli esperti del genere. Con l'opportunità di rivivere i momenti iconici dell'infanzia di Naruto fino al suo epico scontro finale, il gioco si propone come una straordinaria esperienza per ripercorrere i capitoli più avvincenti della saga, portando i fan ancora più vicino al cuore dell'epopea di Naruto e Boruto.

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection si rivela un elemento indispensabile per gli estimatori del mondo di Naruto, offrendo non soltanto un'esperienza di gioco profonda e coinvolgente, ma anche pezzi da collezione di grande valore. Il prezzo scontato a 99,80€, da 149,99€, lo rende un'opportunità imperdibile per chi vuole tuffarsi a pieno nel mondo dei ninja più celebri degli anime, arricchendo la propria collezione con contenuti esclusivi.

Vedi offerta su Amazon