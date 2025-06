In un'epoca in cui i dischi fisici sembrano sempre più ridotti a semplici chiavi d’attivazione, arriva una notizia che farà piacere agli appassionati della conservazione videoludica.

Secondo il sito spagnolo Vandal, Gears of War Reloaded, remaster del celebre shooter targato Microsoft, conterrà l’intero gioco su disco nella versione PlayStation 5, senza la necessità di una connessione a Internet per scaricare contenuti aggiuntivi.

La notizia arriva in un contesto in cui titoli come DOOM: The Dark Ages e Indiana Jones e l'Antico Cerchio, sempre in versione PS5, sono stati spediti con pochi megabyte su disco e un enorme download obbligatorio.

Anche The Outer Worlds 2, in uscita al prezzo pieno di 80 dollari, sembra destinato a seguire la stessa discutibile prassi.

Se confermato, Gears of War Reloaded rappresenterebbe un’eccezione sempre più rara, andando controcorrente rispetto alla tendenza generale, in particolare quella di Xbox, che da tempo sembra disinteressata al supporto fisico, nonostante dichiarazioni precedenti di Phil Spencer che indicavano il contrario.

Curiosamente, Microsoft ha previsto una versione fisica del gioco solo su PlayStation 5 (console che trovate su Amazon), mentre non risultano piani per un’edizione Blu-ray su console Xbox, nonostante Gears of War sia una delle serie simbolo della piattaforma.

Questo dato alimenta ulteriori riflessioni sull’attuale strategia multipiattaforma della casa di Redmond.

Commento personale: In un mercato sempre più dominato dal digitale e dai “dischi vuoti”, vedere un gioco importante come Gears of War Reloaded arrivare completo su disco è quasi commovente.

È un gesto piccolo ma significativo per chi crede ancora nel valore della proprietà fisica e nella preservazione videoludica. Paradossale che a compiere questo passo sia proprio Microsoft, ma solo su PlayStation.

