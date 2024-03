SVUOTATUTTO AMAZON: Elex II su Xbox a soli 7€!

Per gli appassionati di RPG occidentali, su Amazon trovate Elex II disponibile a soli 7,98€, rispetto al prezzo originale di 59,99€. Questo rappresenta un risparmio eccezionale, con uno sconto dell' 87%! Elex II invita i giocatori a esplorare il pianeta di Magalan, offrendo una libertà senza precedenti grazie all'uso del jetpack per attraversare la mappa e volare. Interazione con un mondo vivo e reazioni NPC basate sulle azioni dei giocatori, combattimenti a distanza o in mischia con un sistema di controllo notevolmente migliorato sono solo alcune delle caratteristiche fondamentali del gioco.

Elex II, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli appassionati di videogiochi alla ricerca di una nuova avventura epica, Elex II propone un'esperienza di esplorazione senza pari sul pianeta Magalan, con la libertà di movimento garantita da un fedele jetpack. Il gioco permette di immergersi in un mondo dinamico, dove le azioni influenzano gli NPC e il corso degli eventi. Ideale sia per chi ama i combattimenti a distanza che per gli entusiasti del corpo a corpo, grazie a un sistema di controllo notevolmente migliorato, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

Sebbene non si tratti di un titolo in grado di segnalare un punto di svolta per il genere, vogliamo comunque segnalarlo sia per la sua proposta narrativa davvero interessante, sia per la sua capacità di proporre un mondo di gioco vasto ed affascinante, che rendono il titolo un appuntamento da considerare per i fan del genere.

Riassumendo, Elex II è un titolo forse non perfetto, ma che merita comunque uno spazio nella collezione degli appassionati, soprattutto adesso che potete recuperarlo ad una cifra davvero ridicola.

