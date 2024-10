Elegante, veloce e preciso: questo mouse di Glorious Gaming oggi è SCONTATO del 18%!

Siete alla ricerca di un mouse da gaming? Scoprite l'offerta imperdibile su Amazon sul Glorious Gaming Model O 2 PRO, un mouse da gaming senza fili di alta qualità, ora disponibile a soli 89,99€ rispetto al prezzo originale di 109,99€, beneficiando così di uno sconto del 18%. Con il suo design ergonomico, velocità precisa grazie agli switch ottici con tempo di risposta di 0,2 ms e un sensore BAMF 2.0 che offre una risoluzione fino a 26.000 DPI, questo mouse è l'ideale per giocatori esigenti. Aggiungete la sua connettività wireless affidabile e una batteria di lunga durata fino a 80 ore, e otterrete sessioni di gioco ininterrotte e più immersive che mai.

Glorious Gaming Model O 2 PRO, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Glorious Gaming Model O 2 PRO è progettato pensando agli appassionati di gaming che non vogliono scendere a compromessi su velocità e precisione. Con la sua forma versatile che si adatta a diverse prese - palmare, ad artiglio o in punta di dita - si rivela un compagno ideale per i giocatori più esigenti, specialmente quelli destri con mani di dimensione media o grande. Grazie ai suoi switch ottici che garantiscono un tempo di risposta fulmineo di 0,2 ms e un ciclo vitale di 100 milioni di click senza rischio di doppi click indesiderati, vi offrirà un vantaggio competitivo durante le sessioni di gioco più intense.

Inoltre, il Glorious Gaming Model O 2 PRO si distingue per il suo tracciamento impeccabile, con un sensore BAMF 2.0 da 26.000 DPI che promette precisione e reattività ai massimi livelli. La connettività wireless 2,4 GHz con tempi di risposta di 1 ms lo rende affidabile come un mouse cablato, senza i vincoli dei fili, mentre la durata della batteria fino a 80 ore vi permetterà di giocare per giorni senza dovervi preoccupare di ricaricarlo. Con un peso di soli 57g, questo mouse è perfetto per chi cerca prestazioni elevate senza il fastidio di un dispositivo ingombrante o pesante, garantendo movimenti rapidi e agili.

Offerto al prezzo speciale di 89,99€, rispetto al prezzo originale di 109,99€, il Glorious Gaming Model O 2 PRO rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un mouse da gaming wireless di alta qualità, con prestazioni affidabili e design ultraleggero. La sua tecnologia all'avanguardia e la lunga durata della batteria vi permetteranno di godere di sessioni di gioco prolungate e senza interruzioni, un investimento solido per la vostra postazione da gioco.

Vedi offerta su Amazon