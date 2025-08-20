L’apocalisse nucleare di Chornobyl è pronta a travolgere anche i giocatori PlayStation: Stalker 2: Heart of Chornobyl approderà su PS5 il 20 novembre, dopo aver conquistato oltre un milione di utenti su PC e Xbox Series (ve ne parliamo più nel dettaglio nella nostra recensione).

I preordini digitali sono già attivi sul PlayStation Store, confermando l’arrivo di uno degli shooter post-apocalittici più ambiziosi e discussi degli ultimi anni.

La Zona di Esclusione si estende per 64 km di territorio contaminato, teatro di scontri tra fazioni rivali, creature mutanti e cacciatori di fortuna noti come Stalkers. Dopo la seconda esplosione del 2006, questo luogo maledetto è diventato il cuore di misteri e poteri in grado di attirare chiunque sia disposto a rischiare la propria vita per scoprire la verità.

L’ecosistema virtuale è governato dal sistema A-life 2.0, capace di simulare una realtà dinamica dove ogni elemento reagisce alle azioni del giocatore. Ciclo giorno-notte e condizioni meteo variabili amplificano il realismo, rendendo l’esperienza sempre imprevedibile.

La sopravvivenza nella Zona richiede più che coraggio: oltre 30 armi da fuoco personalizzabili garantiscono centinaia di combinazioni possibili, fondamentali per affrontare sia i nemici umani sia le mostruose mutazioni. Queste ultime, generate dalla radiazione, presentano comportamenti complessi e varianti diverse, rendendo ogni incontro potenzialmente letale.

Il titolo unisce sparatutto in prima persona, horror e simulazione immersiva. Fame, sonno, emorragie e radiazioni diventano variabili da gestire con attenzione, trasformando l’esplorazione in una lotta continua contro il tempo e le risorse. Le anomalie disseminate nella Zona celano artefatti preziosi, ma raggiungerli significa avventurarsi nei luoghi più pericolosi.

La narrativa non lineare conduce a finali multipli, mentre il comparto tecnico sfrutta fotogrammetria e scansioni reali per un realismo senza precedenti. L’intelligenza artificiale avanzata assicura sfide sempre nuove, mentre il supporto alle mod promette un universo di gioco in continua evoluzione.

Con l’arrivo su PlayStation 5 e una modalità multiplayer gratuita in arrivo dopo il lancio, Stalker 2: Heart of Chornobyl si prepara a consolidare il suo status di punto di riferimento per gli amanti delle atmosfere post-apocalittiche.