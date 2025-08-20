Dopo le indiscrezioni (poi confermate) su Indiana Jones, emergono nuove voci secondo cui anche il kolossal spaziale di Bethesda sarebbe in arrivo sulla prossima console Nintendo.

Secondo quanto riportato da fonti vicine al progetto, Starfield sarebbe destinato a sbarcare su Nintendo Switch 2 nel corso del 2026, ampliando così la lista di titoli Bethesda previsti per la piattaforma. L’arrivo del GDR fantascientifico coinciderebbe con l’espansione dei piani multipiattaforma già in discussione da tempo, che comprendono anche una versione PlayStation 5 attesa nello stesso periodo.

Il progetto seguirebbe un modello simile a quello già ipotizzato per Indiana Jones and the Great Circle, anch’esso previsto per l’anno prossimo su Switch 2. Nel caso di Starfield (qui la nostra recensione), però, ci sarebbe anche l’aggiunta di una nuova espansione, già menzionata in precedenza come contenuto in arrivo su tutte le piattaforme, con l’obiettivo di rilanciare l’interesse attorno alla produzione e arricchire ulteriormente l’universo narrativo del titolo.

Va sottolineato che, al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte di Xbox o Bethesda, e le informazioni vanno considerate come semplici indiscrezioni.

Tuttavia, i segnali di un ampliamento della strategia multipiattaforma sono sempre più consistenti: Starfield, d’altronde, rappresenta uno dei progetti più ambiziosi dello studio e un suo approdo sulla nuova console Nintendo consentirebbe di raggiungere una fetta di pubblico ancora più vasta, in particolare tra chi preferisce giocare in modalità portatile.

La prospettiva di vivere l’odissea spaziale su Switch 2, con tutte le sfide tecniche e di ottimizzazione che ciò comporta, rende l’indiscrezione particolarmente interessante. Dopo un lancio iniziale riservato a Xbox Series X/S e PC, Starfield potrebbe così intraprendere una seconda fase del suo percorso, allargando i propri orizzonti a piattaforme concorrenti e, di conseguenza, a nuove generazioni di giocatori.

In attesa di un annuncio ufficiale, non resta che monitorare i prossimi eventi e presentazioni: se le indiscrezioni venissero confermate, il 2026 potrebbe davvero segnare una svolta significativa per l’espansione di Bethesda oltre l’ecosistema Xbox e per il futuro del franchise.