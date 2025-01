Elden Ring: Shadow of the Erdtree – l'espansione definitiva ora disponibile con uno SCONTO IMPERDIBILE! - 28%

Immergetevi nell'oscurità e nella magia di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, l'espansione del Gioco dell'Anno 2022, ora disponibile a un prezzo straordinario di 28,99€, con uno sconto esclusivo del 28% rispetto al prezzo di listino di 40€. Questa offerta imperdibile vi invita a esplorare nuovi mondi e affrontare sfide inedite che ridefiniranno la vostra avventura nell'Interregno.

Shadow of the Erdtree introduce zone completamente nuove, ricche di segreti da scoprire e misteri da risolvere. Gli esploratori più audaci potranno attraversare terre inesplorate, affrontare dungeon del passato e immergersi in un regno tenuto separato dall'Interregno per secoli. L'espansione è progettata per offrire la stessa libertà che ha reso Elden Ring un capolavoro: vivrete l'avventura al vostro ritmo, godendovi ogni dettaglio di un mondo immersivo e complesso.

Affrontate nuovi e temibili nemici, ognuno dei quali rappresenta una sfida unica e avvincente. Dalle creature più piccole agli imponenti mostri che popolano il regno dell’ombra, ogni incontro metterà alla prova le vostre abilità e strategie. Inoltre, l'espansione arricchisce il gameplay con nuove armi, incantesimi e corazze, pensati per adattarsi e potenziare il vostro stile di combattimento. Scoprite equipaggiamenti inaspettati e padroneggiate abilità innovative per sorprendere i vostri avversari.

Shadow of the Erdtree arricchisce la narrazione epica portandovi a scoprire nuovi segreti sul destino di Miquella e sull'enigmatico passato di Marika.