Echo Pop anticipa il Black Friday! Acquistane due al prezzo, già SCONTATO, di uno!

Se state cercando un modo semplice e conveniente per rendere la vostra casa più smart, Echo Pop potrebbe essere la soluzione perfetta. Questo altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa è ora disponibile su Amazon a soli 37€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo consigliato di 54,99€. Ma c'è di più: fino al 20 novembre alle 17:00, potete approfittare di una promozione imperdibile aggiungendo 2 Echo Pop al carrello e acquistandoli a 37,98€ utilizzando il codice sconto “ECHOPOP”. Un'ottima occasione per anticipare gli acquisti del Black Friday!

Echo Pop, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo piccolo altoparlante Bluetooth è compatto nelle dimensioni ma potente nel suono. Ideale per camere da letto, uffici o qualsiasi ambiente dove desiderate avere un audio ricco e avvolgente senza occupare troppo spazio. Grazie ad Alexa integrata, Echo Pop non è solo un altoparlante, ma un vero e proprio assistente vocale che semplifica la vostra quotidianità.

Con Echo Pop, potrete riprodurre i vostri brani preferiti semplicemente con la voce. Basta chiedere ad Alexa di avviare la riproduzione da servizi come Amazon Music, Spotify, Apple Music, Deezer, e molti altri. Non solo musica: Alexa può leggere audiolibri, podcast e trasmettere radio, il tutto senza bisogno di toccare il telefono. Inoltre, potete collegare il vostro smartphone tramite Bluetooth per diffondere la vostra playlist in tutta la stanza.

Grazie all'integrazione con Alexa, questo dispositivo è il cuore della vostra smart home. Usate la voce o l'App Alexa per controllare dispositivi compatibili come prese intelligenti, luci e termostati, rendendo la vostra vita quotidiana più semplice e confortevole. È perfetto per chi vuole iniziare a creare una casa intelligente senza investire troppo.

Non solo praticità: Echo Pop è stato progettato pensando anche alla sostenibilità. Il tessuto è realizzato al 100% con materiali riciclati post-consumo e l'alluminio utilizzato è per l'80% riciclato. Inoltre, il dispositivo è dotato di un pulsante per disattivare i microfoni, garantendo la massima protezione della vostra privacy.

Con uno sconto così elevato, Echo Pop è un'occasione da non perdere. Aggiungendo 2 unità al carrello e utilizzando il codice sconto “ECHOPOP”, potrete portarvi a casa due altoparlanti intelligenti a un prezzo imbattibile. Ma affrettatevi: questa promozione termina il 20 novembre alle 17:00, ed è soggetta a disponibilità limitata.

