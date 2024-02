EA SPORTS FC 24 ora costa MENO della metà!

Gli amanti di calcio hanno sicuramente già sentito parlare di EA Sports FC 24, il nuovo titolo dedicato al pallone che soppianta il vecchio franchise di FIFA, proponendo un enorme database di licenze e calciatori ufficiali e un comparto grafico di ultima generazione sulle più recenti console. Se ancora non vi siete tuffati nel rettangolo verde, sappiate che in questo momento potete portare a casa il gioco spendendo solo 39,13€, con un risparmio del 51% rispetto al costo di listino abituale di 79,99€. Non male, per un gioco PS5 che è sempre attuale finché non termina la stagione calcistica!

EA SPORTS FC 24, chi dovrebbe acquistarlo?

Dotato delle licenze di tantissime squadre (compresa quella della Serie A Tim), oltre che delle licenze UEFA per ricreare competizioni come la leggendaria Champions League, EA Sports FC 24 è il gioco di calcio più famoso e più popoloso che possiate giocare al momento – in cui potete misurarvi sia con partite offline contro la CPU, affrontando i vostri campionati con il vostro club del cuore, sia nelle partite online della celebre modalità Ultimate Team, dove costruirete da zero la vostra squadra perfetta.

Come segnalato da Marino Puntorieri nella nostra video recensione, il gioco è davvero ricco di modalità per tutti i gusti: si va dalle amichevoli ai campionati, passando per la carriera manageriale nei panni dell'allenatore e per la modalità Volta che vuole ricreare l'acrobatico calcio di strada.

Realizzato con Frostbite Engine dai veterani di Electronic Arts, EA Sports FC 24 è insomma un gioco che ha tutto quello che serve per chi ama il calcio e vuole trasporre le sensazioni date dal pallone che gonfia la rete in una finale di Champions League anche sulla sua PS5. Ora eccezionalmente con il 51% di sconto, è un videogame raccomandato a chi non si stanca mai del calcio.

