SVUOTATUTTO AMAZON: EA SPORTS FC 24 in sconto del 50%

Siete sia videogiocatori che fan del mondo del calcio? Vi siete lasciati convincere dalla nostra recensione su EA SPORTS FC 24? Allora non lasciatevi sfuggire l'opportunità di aggiudicarvelo ad un prezzo imperdibile: infatti, Amazon ve lo propone oggi con il 50% di sconto per le vostre tasche, a soli 39,90€!

EA SPORTS FC 24, chi dovrebbe acquistarlo?

EA SPORTS FC 24 rappresenta un must-have per tutti gli amanti dei videogiochi che vogliono vivere attraverso la loro console l'esperienza del loro sport preferito, con un'immersione senza precedenti. La tecnologia HyperMotionV, che ripropone il ritmo e la fluidità del calcio reale grazie ai dati di oltre 180 partite di alto livello, è ideale per chi desidera esperienze di gioco estremamente realistiche.

Non potrete non apprezzare la dettagliata rappresentazione degli atleti e delle partite, che rende le dinamiche di gioco quasi indistinguibili da quelle delle vere partite di calcio. EA SPORTS FC 24 vi dà inoltre la possibilità di creare il team dei vostri sogni in Ultimate Team e vivere il calcio sia in campo che dalla panchina in modalità Carriera.

Se quindi state cercando un'esperienza videoludica calcistica che si avvicini incredibilmente al vero campo da gioco, senza spostarvi da casa vostra e ad un buon prezzo, questa è la scelta che fa per voi. Amazon propone questo prodotto al prezzo di soli 39,90€, grazie allo sconto del 50% sul costo di partenza.

Vedi offerta su Amazon