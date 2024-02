Dragon's Dogma 2: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Uno dei titoli più attesi nei primi mesi dell'anno è indubbiamente Dragon Dogma's 2, il seguito del celebre action-RPG di Capcom. Questo gioco, ambientato in un universo fantasy, promette di catturare l'attenzione degli appassionati del genere con il suo lancio previsto per il 22 marzo. Per coloro che sono impazienti di mettere le mani su questo gioco e desiderano fare un affare, questo articolo è il luogo ideale. Vi guideremo attraverso un elenco degli store che offrono il miglior prezzo per acquistare il gioco su diverse piattaforme.

Dragon's Dogma 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Dragon's Dogma 2 si rivela essenziale per chiunque sia affascinato dai regni fantastici. Questa avventura vi porterà in un mondo dove l'esplorazione senza limiti si combina con meccaniche di gioco cooperativo uniche, anche in modalità single-player. Un elemento distintivo del gioco è l'uso del RE ENGINE di Capcom, che assicura una qualità grafica straordinariamente elevata e dettagliata.

Che scegliate di giocare da soli o in compagnia, l'ingegno e la curiosità saranno le vostre guide nel modellare un'esperienza di gioco personalizzata. Potrete decidere il vostro approccio, optando per combattimenti corpo a corpo, tiri con l'arco o incantesimi potenti per sconfiggere i nemici. E non preoccupatevi se non avete giocato al primo capitolo del 2012: Dragon's Dogma 2 è accessibile a tutti e vi offre centinaia di ore di gioco avvincente.

Dragon's Dogma 2, dove preordinarlo al miglior prezzo

PlayStation 5

Xbox Series X|S

Amazon | 80,99€

Instant Gaming | 60,49€

Mediaworld | 80,99€

PC