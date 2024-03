DOPPIO SCONTO PAZZESCO su questo Mini PC: su Amazon a 659€!

Se cercate un Mini PC di qualità per lavoro o gaming, date un'occhiata all'offerta di oggi sul Mini PC ACEMAGIC che offre prestazioni eccezionali grazie al suo potente processore Intel Core i9-12900H, con 32GB DDR4 e 512GB SSD. Non solo supporta il gaming ad alta intensità, ma garantisce anche un'esperienza multimediale impeccabile con la possibilità di collegare fino a tre monitor 4K. Dotato di ventole doppie e illuminazione RGB, si presta a diverse modalità d'uso, dalla più silenziosa alla performance intensa. È disponibile su Amazon al prezzo di 659€, rispetto al prezzo originale di 999€, grazie allo sconto del 20% e al coupon di 140€. Una soluzione ideale per chi cerca potenza e versatilità in dimensioni compatte.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 140€ durante il checkout. Il coupon è valido fino al 17 marzo, salvo esaurimento.

Mini PC ACEMAGIC, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Mini PC ACEMAGIC rappresenta una scelta ottimale per gli appassionati di gaming che cercano prestazioni di alta qualità senza ingombrare lo spazio di gioco con torri voluminose. Grazie al suo processore Intel Core i9-12900H, che vanta fino a 5,0 GHz, 14 core e 24 MB di cache L3, questo dispositivo offre prestazioni notevolmente superiori rispetto ai modelli di generazione precedente, rendendolo ideale non solo per il gaming, ma anche per il lavoro, l'editing video e altre attività professionali che richiedono una grande potenza di elaborazione.

Con 32GB di RAM DDR4 e un SSD NVME da 512GB, il Mini PC ACEMAGIC garantisce velocità e reattività, eliminando efficacemente i tempi di attesa durante il caricamento dei giochi o l'esecuzione di software pesanti. La sua funzionalità multimodale offre agli utenti la possibilità di personalizzare le impostazioni di potenza e rumore, mentre le doppie ventole e l'illuminazione RGB aggiungono un tocco estetico al contempo funzionale. La connettività avanzata con WiFi 6 e Bluetooth 5.2, unita al supporto per tre display 4K, lo rende un dispositivo incredibilmente versatile per giocatori e professionisti che desiderano il massimo dalle loro attrezzature senza compromessi sulla portabilità o sulle prestazioni.

Riassumendo, il Mini PC ACEMAGIC al prezzo di 659€, rispetto al prezzo originale di 999€, rappresenta una scelta eccellente per appassionati di gaming, creativi e professionisti. Offre prestazioni eccezionali, ampia connettività e flessibilità d'uso a un prezzo vantaggioso, risultando un investimento solido per le vostre esigenze informatiche avanzate.

