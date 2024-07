Diventa una leggenda del Wrestling in WWE 2K24! Ora a MENO Di 40€ su Amazon!

Se siete appassionati di wrestling e amanti dei videogiochi, l'offerta che Amazon propone su WWE 2K24 per PS4 sicuramente catturerà il vostro interesse. Al prezzo di soli 39,78€, con uno sconto del 9% sul prezzo precedente di 43,66€, questa è l’occasione giusta per aggiungere alla vostra collezione un titolo che promette ore di divertimento e adrenalina pura. Immergetevi nel mondo della WWE e preparatevi a "Termina La Tua Storia" con la Superstar "The American Nightmare" Cody Rhodes, insieme a Rhea Ripley e Bianca Belair, tra nuove tipologie di match, un gameplay aggiornato e molte altre novità.

WWE 2K24, chi dovrebbe acquistarlo?

WrestleMania rappresenta l'evento più significativo nel mondo del wrestling professionistico, il palcoscenico dove le Superstar diventano leggende. In WWE 2K24 (qui trovate la nostra recensione completa), potrete rivivere quarant’anni di momenti iconici con il 2K Showcase of Immortals. Questo vi permette di giocare attraverso una selezione dei match più memorabili della storia del wrestling, esperienze che hanno definito carriere e forgiato il mito della WWE. Dai classici incontri di WrestleMania alle nuove sfide, ogni match è riprodotto con una fedeltà impressionante, grazie a una grafica ultra-realistica che rende ogni ingresso e mossa spettacolare.

Il roster di WWE 2K24 è uno dei più completi e ricchi di sempre, con un equilibrio perfetto tra leggende e attuali Superstar della WWE. Avrete l'opportunità di scendere in campo con icone come "Stone Cold" Steve Austin, Undertaker e Andre the Giant, così come con le star moderne come Cody Rhodes, John Cena, Rhea Ripley e Roman Reigns. Le loro mosse e ingressi sono riprodotti con una fedeltà impressionante, offrendo un'esperienza di gioco che cattura l’essenza e l’energia del wrestling professionistico.

La modalità Universe di WWE 2K24 rappresenta il sandbox definitivo per tutti i fan della WWE. Sviluppate faide tra lottatori, gestite gli show settimanali e molto altro ancora, grazie a una serie di azioni di rivalità ampliate, nuove scene di intermezzo e il supporto per gli incontri a doppio titolo. Questa modalità vi permette di avere un controllo totale sull’Universo WWE, creando un’esperienza di gioco su misura per le vostre preferenze.

In definitiva, WWE 2K24 per PS4 non è solo un videogioco, ma un’esperienza coinvolgente che cattura l’essenza del wrestling professionistico. Con un roster iconico, nuovi tipi di match e modalità innovative, questo titolo è un must-have per ogni fan della WWE. Non perdete l’occasione di acquistarlo su Amazon a soli 39,78€ e portate a casa un pezzo dell’universo WWE.

