Ecco l'accessorio per diventare IMBATTIBILE nei giochi mobile!

Ci sono diversi giochi sparatutto che sono molto popolari su smartphone, ma vi siete mai domandati quanto sarebbe comodo giocarci se aveste a disposizione dei grilletti come quelli dei controller su console? Oggi, per la nostra raccolta del trend Amazon Finds, vi segnaliamo allora questi trigger di Ozkak, pronti da aggiungere al vostro smartphone – e a un prezzo accessibile per tutti.

Triggers 6 Dita Ozkak, chi dovrebbe acquistarli?

Questi trigger sono diventati virali per una ragione evidente: aggiungono ben 6 tasti fisici al vostro smartphone, consentendovi di eseguire azioni come muovervi, regolare l'angolazione, mirare e sparare simultaneamente, il tutto con una sorprendente sensibilità grazie ai contatti interni placcati in oro.

Il design è attentamente studiato per proteggere il telefono da graffi durante l'installazione e la rimozione, garantendo una compatibilità ampia con quasi tutti i dispositivi iPhone e Android, compresi quelli con schermo curvo o con protezioni. Insomma, una volta che li riceverete a casa dovrete solo preoccuparvi di giocare: sono facilissimi da installare e rimuovere – e non lasciano segni sul prezioso touchscreen del vostro telefono.

Questo accessorio è perfetto per gli appassionati di giochi come PUBG Mobile, Fortnite, Call of Duty Mobile e altri titoli, soprattutto nell'onda degli sparatutto – dove i grilletti, come è ovvio, fanno la parte del leone. Grazie a questi trigger, potrete giocare in modo più comodo e fluido, e considerando il prezzo accessibile di appena 18,99€, parliamo di un'alternativa più conveniente rispetto ai classici controller per smartphone, che oltre ad essere più ingombranti, possono arrivare a costare fino a 50€.

