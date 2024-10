Dispositivi sempre carichi col powerbank Magsafe Baseus, oggi disponibile con un DOPPIO SCONTO!

State valutando l'acquisto di un nuovo powerbank per iPhone? Il powerbank Magsafe Baseus con capacità di 20.000mAh offre una ricarica rapida PD di 20W, ideale per la serie iPhone 16/15/14/13/12. Questo dispositivo presenta un forte aggancio magnetico per una ricarica wireless facile e 10 certificazioni di sicurezza per un utilizzo sicuro e affidabile. Attualmente disponibile su Amazon a un prezzo di 39,98€ invece di 64,99€, consente di risparmiare grazie a un doppio sconto. Oltre al ribasso dell'8% offerto dallo store, potrete godere di un coupon sconto del 34% applicabile direttamente dalla pagina del prodotto. Questo power bank è dotato di un connettore USB-C e supporta la tecnologia pass-through, che lo rende un accessorio indispensabile per mantenere i vostri dispositivi sempre carichi.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 34% durante il checkout

Powerbank Baseus Magsafe, chi dovrebbe acquistarlo?

Il powerbank Magsafe Baseus è un accessorio ideale per chi è sempre in movimento e necessita di una soluzione affidabile e veloce per mantenere i propri dispositivi sempre carichi. Grazie alla sua capacità migliorata di 20.000mAh, è in grado di offrire diverse ricariche complete a tutti i modelli più recenti di iPhone, compreso il nuovo iPhone 16, e altri dispositivi Apple, come per esempio gli AirPods Pro, soddisfacendo le esigenze di chi trascorre molto tempo lontano da prese elettriche o in viaggio. La sua funzione di ricarica rapida PD 20W permette di ridurre notevolmente i tempi di attesa, rendendolo adatto a chi ha sempre bisogno di velocità ed efficienza nella ricarica dei propri gadget.

Questo powerbank presenta un forte aggancio magnetico che facilita l'uso e lo rende particolarmente pratico per scattare selfie o navigare con una sola mano senza il rischio di far cadere il dispositivo. Non solo, la presenza di 10 certificazioni di sicurezza garantisce una protezione completa contro i rischi più comuni come sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento. Perfetto per i professionisti, gli appassionati di tecnologia e chiunque cerchi un dispositivo all'avanguardia per mantenere i propri dispositivi carichi con facilità e sicurezza, il powerbank Magsafe Baseus si dimostra una scelta eccellente per le sue prestazioni e la sua versatilità.

A soli 39,98€, il powerbank Magsafe Baseus offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, che combina capacità elevata, ricarica rapida e funzionalità avanzate di sicurezza. È un accessorio indispensabile per chi cerca un supporto affidabile per mantenere i propri dispositivi sempre carichi, specialmente per la serie iPhone.

Vedi offerta su Amazon