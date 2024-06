Disney Villainous a 47€ con il DOPPIO SCONTO!

Amate le storie di Walt Disney? Provate l'epica battaglia di malvagi con il gioco da tavolo Disney Villainous, ora disponibile su Amazon al prezzo speciale di 49,90€ invece di 59,99€ con uno sconto del 17%. Inoltre c'è la possibilità di ottenere una riduzione extra del 5% attivando il coupon disponibile sulla pagina arrivando al prezzo di 47,40€. Questa edizione in italiano è perfetta per adulti e ragazzi dai 10 anni in su, offrendo ore di divertimento scegliendo uno dei cattivi Disney per compiere piani malvagi e sventare quelli degli avversari. Aggiungetelo subito alla vostra collezione di giochi da tavolo!

Disney Villainous, chi dovrebbe acquistarlo?

Disney Villainous è un gioco da tavolo pensato per chi ama immergersi nelle epiche battaglie tra il bene e il male, con una particolarità: i protagonisti sono i cattivi più celebri dell'universo Disney. Questo gioco si rivela la scelta ideale dai 10 anni in su, offrendo l'opportunità unica di calarsi nei panni di iconici antagonisti come Malefica, Jafar, Ursula, e molti altri, per cercare di compiere il proprio sinistro piano e sconfiggere le forze del bene in un'intensa lotta di strategia e astuzia.

Disney Villainous soddisfa le esigenze di chi cerca un'esperienza di gioco di ruolo coinvolgente e strategica, stimolando la pianificazione e il pensiero critico grazie alla varietà di obiettivi e abilità uniche legati a ogni cattivo. Con una durata media di partita tra i 60 e i 120 minuti, il gioco mantiene il giusto equilibrio tra divertimento e sfida, permettendo di vivere lo scontro tra poteri oscuri senza mai annoiarsi. È l'idea regalo perfetta per gli appassionati del mondo Disney che desiderano esplorare storie familiari da una prospettiva totalmente nuova e per chi vuole acquistare un gioco ricco di atmosfera.

Disney Villainous rappresenta un'ottima scelta per chi desidera aggiungere un elemento magico alle serate in compagnia. Con la capacità di cambiare il corso delle storie Disney più amate interpretando i ruoli dei cattivi, offre un divertimento garantito per adulti e ragazzi.

