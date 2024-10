Disney Lorcana: PRENOTA ora le carte da collezione più desiderate del momento!

Non perdete l'occasione di tuffarvi in una delle avventure più epiche del gioco di carte collezionabili Disney Lorcana! Il nuovo set, Mare di Azzurrite, è finalmente disponibile per il preorder e rappresenta il sesto capitolo di questo affascinante universo. Da Gamestop, potete già prenotare il box da 24 bustine a soli 139,98€, perfetto per chi vuole espandere la propria collezione e prepararsi a nuove sfide. Se invece preferite iniziare con una bustina singola, il Booster Pack è disponibile a 5,98€.

Disney Lorcana, perché acquistare le carte collezionabili?

Il set Mare di Azzurrite vi trasporta in un'epica spedizione tra onde tumultuose e orizzonti lontani. Questa espansione introduce nuovi personaggi ispirati a Big Hero 6 e ai Rescue Rangers, arricchendo ulteriormente le dinamiche di gioco. Ogni bustina del set contiene 12 carte, di cui 2 garantite rare, super rare o leggendarie, e una carta foil di rarità casuale, ideale per i collezionisti e i giocatori alla ricerca di pezzi esclusivi.

Se siete appassionati del gioco o collezionisti in cerca delle ultime novità, questa è un'opportunità imperdibile per arricchire il vostro deck. Con l'espansione dedicata al mare e ai suoi misteri, Lorcana continua a sorprendere e a offrire nuovi stimoli per i giocatori. Il lancio ufficiale di Mare di Azzurrite è previsto per metà novembre, ma potete già assicurarvi il vostro booster box per essere tra i primi a esplorare questa nuova avventura.

Non lasciatevi sfuggire l'occasione di aggiungere al vostro mazzo carte uniche e potenti, e preparatevi a sfidare nuovi avversari con la magia di Lorcana. Affrettatevi, perché le scorte sono limitate e questo set promette di essere tra i più ambiti dell'anno!

