Disney Epic Mickey: Rebrushed: RISPARMIA il 17% e gioca con la magia Disney!

Se siete appassionati del mondo Disney e desiderate immergervi in un’avventura straordinaria, non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon per Disney Epic Mickey: Rebrushed per Nintendo Switch, disponibile a soli 49,73€ con uno sconto del 17% rispetto al prezzo consigliato di 59,99€. Un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza di gioco unica, arricchita da un comparto grafico migliorato e controlli ottimizzati per la console Nintendo.

Disney Epic Mickey: Rebrushed, chi dovrebbe acquistarlo?

In Disney Epic Mickey: Rebrushed (qui trovate la nostra recensione completa), i giocatori si calano nei panni di Topolino, che si ritrova in un mondo straordinario chiamato Rifiutolandia, popolato da personaggi Disney dimenticati. Grazie all’uso di pittura e solvente, Topolino ha il potere di trasformare l’ambiente che lo circonda, influenzando l’intero corso della sua avventura. Potrete scegliere se restaurare la bellezza dei paesaggi o svelare segreti nascosti, scoprendo come ogni azione influenzerà il destino di Rifiutolandia e dei suoi abitanti.

Questo remake curato da Purple Lamp non si limita a riproporre il gioco originale, ma lo rinnova con grafica all’avanguardia e nuovi controlli ottimizzati per Nintendo Switch. Topolino può ora contare su abilità inedite come lo scatto, la corsa e lo schianto, che rendono l’esperienza di gioco ancora più dinamica e coinvolgente. Anche il celebre personaggio di Oswald il coniglio fortunato, la prima creazione di Walt Disney, farà la sua apparizione in questa avventura, offrendo ai fan Disney un tributo affettuoso ai classici del passato.

Questo gioco rappresenta una scelta eccellente per chi ama il platform e desidera immergersi in un’avventura che celebra l’eredità Disney. Disney Epic Mickey: Rebrushed è perfetto per tutti, dai nostalgici che ricordano il gioco originale ai nuovi giocatori che si avvicinano per la prima volta a questo titolo. Esplorando Rifiutolandia, collezionando spille Disney virtuali e completando sfide creative, vivrete un’avventura unica e indimenticabile, in un mondo dove ogni scelta conta.

Inoltre, il prezzo scontato su Amazon rende questa edizione di Disney Epic Mickey: Rebrushed un acquisto particolarmente conveniente, offrendo un valore eccezionale per un titolo di qualità. Non perdete l’occasione di aggiungere alla vostra libreria di giochi Nintendo Switch un capolavoro rinnovato, perfetto per tutte le età e arricchito da una storia coinvolgente e piena di sorprese.

