Dead Space per PS5 oggi è SCONTATISSIMO! (-63%)

Metal Gear Solid Δ è in arrivo e già disponibile per il preordine! Nel frattempo, se non sapete a cosa giocare in attesa dell'uscita, vi segnaliamo una super offerta per il remake di un classico survival horror a prezzo scontato! Dead Space è ora disponibile su Amazon a un prezzo incredibilmente conveniente di 29,99€, con uno sconto del 63% rispetto al prezzo originale di 79,99€. Questo gioco, completamente ricostruito da zero, offre un realismo visivo senza precedenti e un'esperienza audio atmosferica 3D. Vivrete la missione di riparazione di Isaac Clarke, che rapidamente si trasforma in una lotta per la sopravvivenza contro gli orrori a bordo della nave. Il titolo rimane fedele al gioco originale ma introduce miglioramenti significativi sia nella grafica che nell'audio. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, tra i tanti miglioramenti spiccano una maggiore cura per le trasmissioni video, una direzione registica accattivante e testi che offrono maggiori dettagli sulla trama.

Dead Space per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Dead Space è una scelta ideale per gli appassionati di horror e fantascienza che vogliono rivivere le atmosfere cupe e angoscianti del classico originale, ma con un livello di realismo visivo e sonoro senza precedenti. Questa versione rivisitata, perfetta sia per i veterani della serie che per i nuovi giocatori, soddisfa il desiderio di un'immersione totale in un universo dove il terrore regna sovrano.

La libertà di esplorazione dell'Ishimura, le nuove stanze e i dettagli aggiuntivi sulla trama arricchiscono l'esperienza di gioco, mentre le modifiche tecniche apportate rispettano la visione dell'opera originale. Questo rende Dead Space un acquisto imperdibile per i fan del genere e per i giocatori che cercano un'avventura capace di offrire tensione, esplorazione e una trama complessa.

Offerto a un prezzo di 29,99€, rispetto al prezzo originale di 79,99€, Dead Space è più che un semplice remake; è un'evoluzione che mantiene l'essenza del gioco originale, arricchendola con nuovi dettagli e un impressionante miglioramento tecnico.

Vedi offerta su Amazon