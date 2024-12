Coupon di Natale eBay: 7 idee regalo scontate e imperdibili!

Il 25 dicembre si avvicina e state cercando i regali di Natale per gli amici gamers? Niente panico! Potete approfittare del coupon sconto di eBay per acquistare fantastici prodotti senza svuotare il portafoglio. Con un catalogo dedicato al mondo del gaming, troverete tante idee regalo, mantenendo il budget entro i 50€. Il coupon REGALI24 è valido fino al 22 dicembre alle ore 23:59, dandovi tutto il tempo necessario per scegliere i vostri doni. Questo codice vi permette di ottenere uno sconto del 10% su una spesa minima di 15€, con un massimo di 2 utilizzi per account. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di fare regali di qualità senza spendere una fortuna!

7 idee regalo da eBay con il codice sconto

Controller per Nintendo Switch

Questo controller per Nintendo Switch offre un’esperienza di gioco versatile e senza cavi, con una portata wireless fino a 8 metri. Integra una funzione turbo regolabile con tre velocità (5, 12, 20 scatti al secondo) e una doppia vibrazione con tre livelli di intensità, per un coinvolgimento massimo. Il giroscopio a 6 assi assicura movimenti precisi e rapidi, migliorando la precisione nei giochi. La batteria ricaricabile garantisce 7-10 ore di autonomia e si collega facilmente via Bluetooth. Il design leggero ed ergonomico è ideale per lunghe sessioni di gioco e supporta fino a 4 giocatori, perfetto per famiglie e feste.

Console portatile PVP





Questa fantastica console PVP è perfetta per i bambini, con tantissimi giochi già inclusi per ore di divertimento. Compatta e leggera, è ideale per i più piccolini e può essere portata ovunque grazie alla batteria ricaricabile che garantisce un gioco continuo. Con un display da 2,7" e funzionalità plug&play, è pronta all’uso non appena si accende. La console si alimenta tramite una connessione 5.2V DC IN, offrendo un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Il contenuto della confezione include: la console PVP, un caricabatterie, una batteria, una card con giochi e un cavo AV. Perfetta per divertimento in movimento!

Console Tetris Arcade in a Tin

Questo gioco tascabile, prodotto con licenza ufficiale Tetris da Fizz Creations, offre due modalità di gioco: Sprint, dove dovrai cancellare 25 linee il più velocemente possibile, e Maratona, il tradizionale gioco con 15 livelli da superare. Il dispositivo è dotato di suoni originali e un display a colori da 2,4", per un’esperienza di gioco fedele all’originale. Con il suo design compatto (32,7L x 3l x 16,8H cm), può essere facilmente riposto in tasca. Funziona con 3 batterie AAA (non incluse) ed è il regalo perfetto per gli amanti dei giochi retrò.

Set allenatore Pokémon Scarlatto e Violetto Segreto Fiabesco

Questo set è il kit perfetto per i fan del gioco di carte collezionabili dedicate ai mitici Pokémon. All'interno della scatola troverete una carta promozionale olografica a figura intera di Pecharunt, insieme a 9 buste dell'espansione Scarlatto e Violetto Segreto Fiabesco. Il set include anche 65 bustine protettive con i Pokémon Okidogi, Munkidori e Fezandipiti, 45 carte Energia e 6 dadi segnalini danno. In aggiunta, c'è un dado lancia-moneta e una guida giocatore per aiutarvi a migliorare la vostra strategia. Perfetto per collezionisti e giocatori!

Mini console con videogiochi retrò

Questa mini console è il dispositivo perfetto per rivivere i classici giochi degli anni '80 e '90. Con 620 giochi incorporati, offre una selezione di titoli leggendari, senza la necessità di schede di gioco aggiuntive o download. Basta collegarla a un televisore con ingresso AV per iniziare a giocare. La console è compatibile con quasi tutti i televisori con segnali PAL/NTSC e offre una visualizzazione in HD, adattandosi automaticamente alla dimensione dello schermo. Il suo formato compatto la rende facilmente trasportabile, mentre i 2 controller inclusi permettono di giocare con amici e familiari.

Mazzo Pokémon Deluxe Ninetales e Zapdos

Ogni mazzo contiene 60 carte, inclusi Pokémon potenti come Ninetales e Zapdos, ideali per costruire strategie vincenti. Insieme al mazzo, troverete una scheda per aiutarvi a perfezionare le mosse e le strategie, un tabellone di gioco per seguire il corso della partita e un set di segnalini danno per tenere traccia della salute dei Pokémon. Inoltre è incluso un porta mazzo per custodire le carte in modo sicuro. Per i giocatori online, è presente anche una carta codice che ti consente di usare il mazzo nella versione digitale del gioco.

Stazione di ricarica per 2 controller PS4

Questa stazione di ricarica per 2 controller PS4 è la soluzione ideale per chi gioca spesso in compagnia e ha bisogno di tenere entrambi i controller sempre pronti. Progettata per i controller wireless PS4, permette di caricarli contemporaneamente, completando la carica di un singolo controller in 2 ore e di entrambi in 4 ore. Gli indicatori luminosi a LED segnalano lo stato di carica, offrendo una visibilità chiara e immediata. Con una tensione di ingresso di 5V 1A e una corrente di carica di 400 mA per ogni controller, garantisce un processo di ricarica sicuro ed efficiente. La confezione include la base di ricarica e un cavo USB, rendendo l'installazione semplice e veloce.