Costruisci il tuo Pikachu in pixel art: il set MEGA Pokémon in offerta su Amazon!

Se siete fan dei Pokémon o appassionati di costruzioni, oggi avete l’occasione perfetta per aggiungere un pezzo unico alla vostra collezione. Il MEGA Pokémon Showcase di Pikachu è in offerta su Amazon a soli 18,89€, con uno sconto del 24% sul prezzo originale. Questo set retrò in pixel art, composto da 400 pezzi, è un vero must-have per collezionisti e appassionati di tutte le età.

Il set consente di costruire un adorabile Pikachu alto 15,2 cm, ispirato alla classica Pixel Art Pokémon. Con i suoi mattoncini in stile pixelato, cattura perfettamente il look retrò dei giochi originali, rendendolo non solo un divertente progetto di costruzione, ma anche un omaggio nostalgico alla saga Pokémon. Pensato per costruttori dai 13 anni in su, è perfetto sia per ragazzi sia per adulti che vogliono dedicarsi a un’attività creativa e rilassante.

Una volta completato, il set offre diverse opzioni di esposizione per mettere in mostra il vostro Pikachu. Potrete posizionarlo su una base piana inclusa nel kit oppure montarlo a parete grazie all’incisione sul retro, un elemento decorativo unico per la vostra stanza. Realizzato con licenza ufficiale The Pokémon Company International, questo prodotto garantisce la qualità e l’autenticità che ogni fan desidera.

Approfittate subito di questa offerta imperdibile! Il MEGA Pokémon Showcase di Pikachu è disponibile a soli 18,89€ su Amazon, con uno sconto del 24%. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di arricchire la vostra collezione con questo fantastico set da costruzione in stile retrò