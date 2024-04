Cosa sono i Ghoul di Fallout e come sono diventati così?

Nella serie TV Fallout su Amazon Prime Video (trovate le nostre indicazioni su come vederla) sicuramente molti spettatori sono rimasti colpiti dalla scoperta dei Ghoul (in particolare per via di un personaggio), che in realtà sono un tema ricorrente del franchise videoludico.

Ma chi sono i ghoul e come hanno fatto a diventare così?

Se non conoscete la lore dei videogiochi di Bethesda Game Studios, vediamolo insieme in questo articolo.

Cosa sono i ghoul di Fallout?

In realtà la domanda più appropriata non sarebbe "cosa sono" ma "chi sono", perché i ghoul sono persone. O, almeno, lo erano prima di diventare così.

Si tratta infatti di umani (e in alcuni casi animali) che hanno subito delle violente mutazioni in seguito all'esposizione alle radiazioni, dopo l'apocalisse nucleare che ha colpito il pianeta nel mondo di Fallout.

Hanno un aspetto che somiglia a quello degli zombie, ma non immaginate la loro carne come putrefatta: parliamo più che altro di ustioni sfiguranti.

Molti ghoul hanno in realtà visto mutare solo il loro aspetto, ma possono interagire con gli umani e si comportano come qualsiasi altra persona, scorrazzando e conversando.

Altri, invece, colpiti più severamente dalle radiazioni, sono diventati delle vere e proprie belve ferine e sono molto pericolosi: non è possibile conversarci e possono scagliarsi contro le persone. E, nel caso dei videogame, attaccheranno il giocatore senza troppi complimenti.

Perché i Ghoul sono diventati così?

La risposta, come dicevamo, è piuttosto semplice: le persone diventate Ghoul sono state esposte lungamente a delle potenti radiazioni nucleari, al punto da venirne sfigurate e mutate.

Al di là del loro aspetto spaventoso, questo ha per loro dei pro: in un mondo come quello di Fallout, infatti, per i Ghoul è a suo modo un vantaggio essere ora immuni alle radiazioni e al fallout, considerando quante ne hanno già subito e in che condizioni è ancora il pianeta...

Quando sono comparsi i Ghoul?

Secondo la loro ufficiale della saga, alcuni Ghoul si erano generati già prima dell'apocalisse nucleare, in un ambiente controllato in cui delle persone erano state esposte a radiazioni per esperimenti.

Lo scopo era quello di capire se le persone sarebbero riuscite a sopravvivere a un possibile olocausto nucleare – e come ciò sarebbe avvenuto.

Si dice che i Ghoul siano stati i primi a tentare di ricostruire il mondo subito dopo la guerra, perché essendo già profondamente mutati e immuni a nuove esposizioni alle radiazioni avevano la possibilità di resistere in superficie.

Duecento anni dopo, diversi Ghoul vivono in comunità tutte loro o fanno parte di comunità in compagnie di persone non mutate, anche se non tutti li vedono di buon occhio.