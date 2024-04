Due RAM Corsair DDR5 a 130€ grazie alla Gaming Week!

Le memorie RAM Corsair Vengeance CL30 rappresentano davvero un'opportunità imperdibile per gli appassionati di gaming e per chi desidera potenziare le prestazioni del proprio PC. Con una capacità di 32GB (2x16GB), offrono una velocità e una reattività straordinarie, ottimizzando l'esperienza di gioco e di utilizzo quotidiano del computer. Inoltre, la compatibilità con iCUE consente una gestione avanzata dell'illuminazione e delle prestazioni, permettendoti di personalizzare il tuo setup in base ai tuoi gusti e alle tue esigenze. Con uno sconto del 22%, ora è il momento perfetto per aggiornare la RAM del tuo PC e godere di prestazioni migliori al prezzo conveniente di 129,99€.

Due Corsair Vengeance CL30, chi dovrebbe acquistarle?

Corsair Vengeance CL30 offrono prestazioni di alto livello che soddisfano le esigenze dei gamer più esigenti, dei professionisti del rendering video e di coloro che richiedono una workstation potente e reattiva. Queste memorie DDR5 offrono una velocità e una reattività straordinarie, consentendo un'esperienza di gioco fluida e senza interruzioni, e una gestione rapida e efficiente dei compiti di elaborazione più impegnativi. Con le Corsair Vengeance CL30, avrete la potenza necessaria per affrontare qualsiasi sfida digitale con sicurezza e affidabilità.

La capacità generosa di 32GB (2x16GB) e la frequenza elevata di 6000 MHz delle Corsair Vengeance CL30 le rendono ideali per gestire applicazioni e giochi pesanti senza compromessi sulle prestazioni. Inoltre, la compatibilità con l'AMD EXPO e la facilità di overclocking offrono agli utenti la flessibilità di adattare le prestazioni del sistema alle loro esigenze specifiche, consentendo un'esperienza personalizzata e ottimizzata. Se cercate velocità e reattività per giocare ai titoli più recenti o siete un professionista che necessita di potenza per compiti di elaborazione intensiva, le Corsair Vengeance CL30 sono in grado di offrire prestazioni eccezionali e affidabilità a lungo termine.

L'integrazione con il software Corsair iCUE rappresenta un importante valore aggiunto per le Corsair Vengeance CL30, consentendo agli utenti di gestire in modo avanzato varie impostazioni del sistema, come frequenza, tensione e profili personalizzati. Grazie a Corsair iCUE, gli utenti possono sfruttare appieno il potenziale delle RAM DDR5 Corsair Vengeance CL30, personalizzando l'esperienza di utilizzo in base alle proprie preferenze e necessità. Oggi, in occasione della Gaming Week, trovate le due Corsair Vengeance CL30 in offerta a 129,99€ con lo sconto del 22%.

Vedi offerta su Amazon