Corsair M75 al prezzo PIÙ BASSO di sempre su Amazon! (-20€)

Siete alla ricerca di un ottimo mouse da gaming per arricchire il vostro setup? Oggi potete approfittare di una conveniente offerta Amazon, che propone Corsair M75 Air Wireless al prezzo più basso di sempre! Con un eccellente sconto del 18% sul prezzo originale di 109,99€, oggi potete acquistarlo per soli 89,99€! Si tratta di un mouse da gioco ultraleggero, con un peso di soli 60g, in grado di offrire una rapidità e precisione senza pari. Ottimo per gli appassionati di giochi frenetici, in cui la precisione è un fattore cruciale, il mouse di Corsair offre un sensore ottico di altissima qualità da 26,000 DPI. Grazie alla tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS, vi assicura una connessione a bassissima latenza inferiore a 1 ms, e offre fino a 100 ore di gioco con una sola ricarica. Ottimi anche i pulsanti Corsair Quickstrike, che offrono una reattività senza pari.

Corsair M75 Air Wireless, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse da gaming Corsair M75 Air Wireless è una scelta eccellente per gli appassionati di giochi FPS che cercano di elevare le loro prestazioni grazie a una maggiore rapidità e precisione. La sensibilità straordinaria del sensore ottico a 26.000 DPI garantisce la cattura di ogni minimo movimento, rendendolo adatto agli utenti più esigenti che necessitano di una risposta istantanea alle loro azioni.

Ottima anche la modalità wireless a bassa latenza, una caratteristica molto importante per i giocatori più esigenti che non tollerano ritardi nelle proprie partite.

Approfittando della vantaggiosa offerta Amazon di oggi potete acquistare Corsair M75 Air Wireless al prezzo più basso di sempre, beneficiando di uno sconto del 18% sul prezzo di listino. La leggerezza, abbinata a una tecnologia di rilevamento superlativa e a opzioni di connettività versatili, rendono questo mouse una scelta eccellente per ogni tipo di giocatore.

Vedi offerta su Amazon