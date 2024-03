Finalmente non perderete MAI PIU' le chiavi con questo gadget!

Il set Tile Essentials è la soluzione perfetta per chi desidera tenere traccia dei propri oggetti più importanti, come chiavi, portafogli e telecomandi. Questo kit offre un'offerta conveniente che include una varietà di tracker con funzionalità di ricerca efficaci sia a breve che a lunga distanza. Grazie alla compatibilità con Android, iOS e assistenti vocali come Alexa e Google Home, potrete godere di una maggiore tranquillità a un prezzo vantaggioso. Inizialmente venduto a 79,99€, il set è ora disponibile a soli 63,99€, consentendovi di risparmiare il 20%.

Tile Essentials, chi dovrebbe acquistarli?

Tile Essentials è il set ideale per coloro che spesso dimenticano dove hanno posizionato oggetti di uso quotidiano come chiavi, portafogli o telecomandi. Questo kit, composto da una gamma di tracker adatti a diverse necessità, risponde alle esigenze di chi è alla ricerca di un metodo efficace per non perdere mai più i propri oggetti. Che vi troviate in casa e dobbiate ritrovare rapidamente il telecomando nascosto sotto i cuscini o all'esterno e desideriate recuperare le chiavi lasciate in ufficio, Tile Essentials si rivela uno strumento indispensabile. Attraverso l'app mobile compatibile sia con dispositivi iOS che Android, gli utenti possono facilmente far suonare i loro Tile se sono nel raggio di Bluetooth o localizzare l'ultima posizione nota in caso di distanza maggiore.

Il set Tile Essentials è composto da quattro tracker progettati per aiutarvi a tenere traccia dei vostri oggetti più preziosi. Grazie all'app disponibile sia per iOS che per Android, è possibile localizzare facilmente i vostri oggetti all'interno del raggio Bluetooth o utilizzare l'app per visualizzare l'ultima posizione nota se siete al di fuori di tale raggio. Inoltre, è possibile far squillare il vostro telefono premendo due volte il pulsante sul tracker. Questi dispositivi sono resistenti all'acqua, con un grado di protezione IP67, e la loro batteria ha una durata fino a 3 anni.

Tile Essentials è attualmente in offerta a 63,99€ anziché 79,99€. Questo set rappresenta una soluzione eccellente per chi cerca un modo facile e pratico di tenere traccia dei propri beni più preziosi – e oggi potete portarlo a casa risparmiando il 20%.

