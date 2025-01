Comfort e stile per il tuo setup: questa sedia da gaming oggi è IN SCONTO!

Se stai cercando una sedia da gaming che unisca comodità, design ergonomico e materiali di qualità, la WOLTU GS10sz è la scelta ideale. Oggi disponibile su Amazon a soli 113,99€, rappresenta un’occasione da non perdere!

Questa sedia da gaming è progettata per offrirti il massimo comfort, grazie alla seduta imbottita con molle tascabili individuali, rivestita in tessuto tecnologico traspirante. Questo materiale non solo garantisce una buona circolazione dell’aria, ma è anche resistente, idrorepellente e progettato per durare nel tempo. Perfetta per affrontare lunghe sessioni di lavoro o di gioco, la seduta ampia e piatta (52x49,5 cm) offre spazio e supporto per ogni tipo di corporatura.

La struttura in metallo robusta e stabile, con alzata a gas certificata SGS e base a cinque rotelle girevoli a 360°, assicura movimenti silenziosi e una capacità di carico fino a 150 kg. Inoltre, il design ergonomico della sedia si adatta perfettamente alla curvatura del corpo, con cuscini regolabili per testa e zona lombare, braccioli che seguono l’inclinazione dello schienale (fino a 145°) e un poggiapiedi retrattile per momenti di puro relax.

Montarla è semplicissimo grazie alle istruzioni illustrate e agli accessori inclusi. Non dimenticate di rimuovere il tappo di protezione dell’alzata a gas prima di iniziare.

Non lasciarti sfuggire la sedia da gaming WOLTU GS10sz: un mix perfetto di funzionalità e design a un prezzo imbattibile!