Cluedo Escape: prezzo SHOCK di SOLI 13€ e RISPARMIO del 41%!

Se amate i giochi da tavolo classici, non potete perdervi l'offerta imperdibile su Amazon su Cluedo Escape - Il Tradimento a Villa Tudor, una versione aggiornata di Cluedo. Questo escape game vi immergerà in una trama densa di suspense e intrighi, in cui collaborare sarà fondamentale per svelare il tradimento a Villa Tudor. Con un prezzo speciale di 13,54€, rispetto al costo originale di 22,99€, vi offriamo un'incredibile riduzione del 41%. Adatto a giocatori dai 10 anni in su, è il regalo perfetto per serate in famiglia o con amici che amano i giochi di strategia e mistero. Immergetevi in questa avventura con Cluedo Escape e risparmiate ora su Amazon.

Cluedo Escape - Il Tradimento a Villa Tudor, chi dovrebbe acquistarlo?

Cluedo Escape - Il Tradimento a Villa Tudor è il gioco ideale per chi ama gli enigmi, il mistero e, soprattutto, l'adrenalina dell'escape room combinata con la strategia di un gioco da tavolo. Rappresenta un'occasione imperdibile per le famiglie e i gruppi di amici che desiderano vivere momenti di intenso divertimento collaborativo, vestendo i panni di detective pronti a svelare i segreti di Villa Tudor. Consigliato a giocatori dai 10 anni in su, Cluedo Escape soddisfa le esigenze di chi cerca un'esperienza di gioco coinvolgente e narrativa, in grado di catturare l'attenzione per tutta la serata.

Grazie al suo tabellone dinamico che si evolve ad ogni partita e alla necessità di raccogliere gli indizi per risolvere l'enigma, questo gioco garantisce un'esperienza rinnovata e stimolante a ogni gioco. A questo prezzo vantaggioso, Cluedo Escape è un'aggiunta preziosa alla collezione di giochi da tavolo di ogni casa, pronta a offrire ore di intrattenimento e cooperazione.

L'obiettivo è determinare l'identità dell'assassino, la stanza del crimine e l'arma utilizzata, combinando astutamente gli indizi raccolti. Cluedo Escape, arricchito da 6 pedine di plastica, 6 tabelloni, 2 buste segrete, 1 oggetto misterioso e 124 carte, promette serate di gioco coinvolgenti sia per la famiglia che per gli amici.

In definitiva, Cluedo Escape rappresenta un'esperienza unica per chi ama i giochi di mistero e le escape room. Grazie alla sua capacità di coinvolgere tutti i partecipanti in un'avventura cooperativa piena di suspense e intrighi, è l'acquisto perfetto per chi cerca un'attività stimolante da condividere con amici e familiari. A un prezzo di 13,54€, scontato dal prezzo originale di 22,99€, è un'opportunità fantastica per regalare o regalarsi molte serate di divertimento assicurato.

