Cinema a casa? Sì, con il mini proiettore AMEELA a soli 68€!

State pensando di acquistare un proiettore portatile per l'intrattenimento domestico? Amazon propone oggi, in doppio sconto, il mini proiettore AMEELA, disponibile a soli 84,99€, con un'offerta originale di 99,99€, risparmiando così il 15%. Questo proiettore portatile offre immagini nitide e luminose con una risoluzione nativa di 1920 x 1080 e 15000 lumen. Con la correzione trapezoidale manuale e la messa a fuoco remota, l'esperienza visiva è perfetta. La connettività Wi-Fi e Bluetooth vi permette di collegare facilmente il vostro proiettore a dispositivi iOS, Android, e Windows senza necessità di adattatori aggiuntivi, rendendolo ideale per cinema domestico, giochi e raduni all'aperto. In aggiunta, attivando il coupon in pagina, otterrete uno sconto extra del 20%, rendendo l'offerta ancora più vantaggiosa arrivando al prezzo di 67,99€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% durante il checkout. Il coupon è valido fino al 9 giugno, salvo esaurimento.

Mini proiettore AMEELA, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mini proiettore AMEELA è l'ideale per chi cerca un'esperienza cinematografica a casa o la flessibilità di portare il grande schermo ovunque. Con una risoluzione nativa di 1920 x 1080 e una luminosità eccezionale di 15000 lumen, offre immagini nitide e chiare, per guardare film ma anche giocare o trasmettere eventi sportivi. La funzionalità di correzione trapezoidale insieme alla messa a fuoco remota garantisce che l'immagine possa essere regolata e ottimizzata facilmente, indipendentemente da dove il proiettore è posizionato.

Gli altoparlanti integrati e il bluetooth 5.1 assicurano un'esperienza audio di qualità, collegandosi facilmente a cuffie e altoparlanti esterni. La connettività Wi-Fi dual-band lo rende compatibile con dispositivi iOS, Android e Windows. Inclusi nel pacchetto ci sono una borsa per il trasporto, un supporto, un cavo HDMI, un telecomando e un adattatore UE.

A soli 67,99€ grazie allo sconto e al coupon, il mini proiettore AMEELA rappresenta una scelta ideale per chi cerca un'esperienza cinematografica a casa o per eventi all'aperto. Con le sue caratteristiche e gli accessori inclusi, vi offre tutto il necessario per creare serate indimenticabili. La sua portabilità e la facilità di uso lo rendono adatto sia per interni che esterni, promettendo intrattenimento di qualità. Ricordatevi di attivare il coupon!

Vedi offerta su Amazon