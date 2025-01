Chi è cresciuto con Xbox non può perdersi questo set di costruzioni di Xbox 360! (-48%)

Siete pronti a unire la passione per i videogiochi con quella per i modelli da costruire? Oggi su Amazon potete acquistare il set di costruzioni Mega Showcase Xbox 360 a soli 88,94€, con uno sconto del 48% rispetto al prezzo originale di 169,99€. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità!

Questo incredibile set è composto da ben 1342 pezzi ed è una riproduzione in scala 3:4 della leggendaria console Xbox 360. Ogni dettaglio è stato progettato con cura per garantire un design autentico e accurato, perfetto per gli appassionati e i collezionisti. Non solo: il set include anche un controller con luci a LED funzionanti, un disco rigido rimovibile, un disco di gioco e la sua custodia. I pannelli laterali rigidi della console possono essere rimossi, rivelando un interno interattivo che aggiunge un ulteriore livello di immersione e divertimento.

Il set Mega Showcase è compatibile con tutti i mattoncini MEGA e con altri marchi, consentendovi di espandere la vostra esperienza di costruzione e creare set personalizzati. Progettato per un pubblico di età pari o superiore ai 18 anni, questo modello rappresenta una sfida stimolante e appagante, ideale per chi ama i progetti complessi e di alta qualità. Grazie alla combinazione di estetica e funzionalità, il risultato finale è un pezzo da esposizione unico, che farà brillare ogni collezione.

Non aspettate oltre: approfittate subito di questa offerta eccezionale e portate a casa il set di costruzioni Mega Showcase Xbox 360 per soli 88,94€. La disponibilità è limitata, quindi affrettatevi e fate vostro questo gioiello per collezionisti!