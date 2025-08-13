Il mondo dei giochi di ruolo d’azione si prepara ad accogliere il ritorno di una delle saghe che ha saputo distinguersi nel panorama dei soulslike. Lords of the Fallen 2 (questo il possibile nome), sequel del titolo del 2023 che ha conquistato critica e pubblico (qui la nostra recensione), sarà svelato durante la Gamescom Opening Night Live della prossima settimana.

L’annuncio arriva dopo mesi di speculazioni della community, che aveva già intuito la presenza del gioco tra le sorprese dell’evento tedesco.

La conferma ufficiale è arrivata tramite un post sui social di Marek Tyminski, amministratore delegato di CI Games, che ha così messo fine alle voci. Geoff Keighley, conduttore dell’Opening Night Live, aveva già alimentato la curiosità dei fan con indizi criptici che lasciavano presagire proprio la rivelazione di questo sequel.

Cannot get X.com oEmbed

Il primo capitolo di Lords of the Fallen, uscito nel 2023, è riuscito a ritagliarsi uno spazio rilevante in un genere saturo di titoli ispirati a FromSoftware.

L’aggiornamento 2.0, rilasciato ad aprile, ha rappresentato una svolta decisiva: miglioramenti sostanziali hanno rinnovato l’esperienza, dando al titolo quella che molti hanno definito “una seconda vita” e consolidando ulteriormente la sua reputazione.

Il successo del primo capitolo ha acceso l’attesa per il sequel, previsto secondo le ultime informazioni per il 2026. La data di uscita potrebbe essere annunciata durante l’Opening Night Live, anche se è più probabile un reveal verso fine 2025.

La scelta della Gamescom come palcoscenico non è casuale: l’evento è uno dei momenti chiave dell’anno per l’industria videoludica europea, e la presenza di Lords of the Fallen 2 tra i protagonisti testimonia l’importanza del progetto per CI Games.

La saga ha dimostrato di saper evolvere e migliorare costantemente, qualità essenziali in un genere dove la concorrenza è feroce. Il titolo del 2023 si è distinto grazie a meccaniche innovative e a un supporto post-lancio esemplare, elementi che hanno consolidato una community fedele e in espansione.

Il reveal sarà seguito con attenzione: il soulslike resta una delle nicchie più redditizie del mercato, e la sfida per CI Games sarà mantenere le aspettative alte, puntando su innovazione e qualità per conquistare un pubblico ancora più vasto.