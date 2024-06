CHE PREZZO! Super Mario 3D World + Bowser’S Fury a soli 40,99€!

L'attesa è finita: Assassin's Creed Shadows è stato finalmente annunciato! Sebbene il gioco sia già disponibile per il preorder, dovremo aspettare fino a novembre per poterci immergere nella nuova avventura. Nel frattempo, abbiamo una fantastica offerta per i fan dell'idraulico più famoso del mondo. Grazie a uno sconto del 32%, potete acquistare Super Mario 3D World + Bowser’s Fury a soli 40,99€ invece di 59,99€. Come descritto nella nostra recensione, questa riedizione ha subito un aggiornamento tecnico che rende l'esperienza di gioco più moderna e coinvolgente, con notevoli miglioramenti nel gameplay. Adattato perfettamente per l'hardware della Switch, il gioco ora offre un'esperienza più fluida, veloce e visivamente migliore.

Super Mario 3D World + Bowser’S Fury, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è altamente consigliato sia ai veterani della saga di Mario che ai nuovi giocatori in cerca di un'avventura classica arricchita da novità. Questa riedizione è pensata per chi desidera rivivere l'esperienza del titolo originale su Nintendo Switch, godendo di un gameplay migliorato grazie all'aumento della velocità di gioco e di vari miglioramenti che lo rendono più fluido e meno frustrante. Le modifiche tecniche, tra cui una qualità estetica rinnovata e un frame rate stabile, lo rendono una scelta ideale per chi ha apprezzato il gioco originale su Wii U e vuole riviverlo in una veste più moderna.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è anche perfetto per chi ama giocare in compagnia. Si trasforma in un party game esilarante per tre o quattro giocatori, sia in locale che online.

Per quanto riguarda Bowser’s Fury, si tratta di un contenuto aggiuntivo che può essere giocato indipendentemente dall’avventura principale e che rappresenta il primo tentativo di trasformare Super Mario in un vero gioco open world, sebbene su scala ridotta.

Al prezzo di soli 40,99€, Super Mario 3D World + Bowser's Fury offre un'esperienza di gioco rinnovata e arricchita da numerosi miglioramenti, perfetta sia per i fan di lunga data sia per i nuovi giocatori. È un'ottima occasione per rivivere un classico con amici e familiari, sfruttando le moderne capacità di Switch in termini di grafica e multiplayer online.

