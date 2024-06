CHE PREZZO! Dragon Ball FighterZ per PS5 a SOLI 15,99€!

L'attesa è finalmente finita: Metal Gear Solid Δ è disponibile per il preorder! Nel frattempo, se non sapete a cosa giocare, vi segnaliamo un'ottima offerta. Su Amazon, Dragon Ball FighterZ per PS5 è attualmente disponibile a un prezzo straordinariamente vantaggioso di soli 15,99€, con uno sconto del 20% sul prezzo originale di 19,99€. Questo picchiaduro acclamato vi immergerà nell'universo di Dragon Ball con una fedeltà grafica sbalorditiva e una meccanica di gioco che coniuga abilmente strategia di combattimento e azione frenetica. Con personaggi amati e nuovi avversari, tempi di caricamento migliorati e contenuti aggiuntivi sostanziosi, Dragon Ball FighterZ per PS5 si conferma una delle esperienze videoludiche più affascinanti e bilanciate per i fan del genere e dell'epica saga.

Dragon Ball FighterZ per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Dragon Ball FighterZ è indubbiamente il picchiaduro che tutti gli appassionati della saga di Dragon Ball e gli amanti del genere non possono lasciarsi sfuggire. Il gioco si rivolge sia ai veterani dei videogiochi di combattimento che cercano un gameplay profondo e stratificato, sia ai nuovi arrivati, grazie a sistemi, come le combo automatiche, che rendono l'esperienza accessibile ai principianti. La ricchezza e la varietà del roster permettono a ogni giocatore di trovare il proprio personaggio preferito, dai classici eroi come Goku e Vegeta agli antagonisti storici come Freezer e Cell, fino al nuovo avversario inedito, l'Androide numero 21, creazione esclusiva del padre della saga, Akira Toriyama.

Oltre alla modalità Storia, che vi impegnerà per circa 9 ore attraverso tre diversi archi narrativi, il gioco offre la possibilità di organizzare tornei locali fino a 16 giocatori per stabilire chi è il miglior combattente tra i vostri amici. E per chi desidera migliorare le proprie abilità, la modalità Arcade e le sfide combo presenti nel tutorial offrono una perfetta palestra per affinare le tecniche di combattimento e scoprire tutte le potenzialità del ricco roster a disposizione. Con la sua grafica mozzafiato e tempi di caricamento ridotti garantiti dagli SSD di nuova generazione, Dragon Ball FighterZ promette un'esperienza di gioco intensa e soddisfacente, capace di tenere incollati allo schermo sia i fan di lunga data sia chi si approccia per la prima volta al mondo dei picchiaduro.

Dragon Ball FighterZ è attualmente disponibile al prezzo speciale di 15,99€, un'offerta imperdibile per tutti i fan della serie e gli appassionati di picchiaduro. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, il gioco si distingue per la sua qualità di gameplay, grafica eccezionale e una storia coinvolgente che introduce elementi nuovi nel mondo di Dragon Ball. Se cercate un'esperienza di gioco dinamica, ricca di azione e visivamente impressionante, Dragon Ball FighterZ rappresenta una scelta eccellente.

