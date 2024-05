CHE OFFERTA! WWE 2K24 per PS4 scontato del 16%!

Anche oggi Amazon propone un'offerta molto interessante per gli appassionati di videogiochi e in particolare per chi ama il wrestling. Infatti, oggi potete risparmiare sull'acquisto di WWE 2K24 per PS4, disponibile ora a soli 59,90€ con uno sconto del 16% sul prezzo originale di 71,00€. Questa nuova iterazione annuale porta il meglio del wrestling WWE direttamente nel vostro salotto, celebrando i 40 anni di Wrestlemania con un roster sterminato e nuove modalità di gioco che lo rendono superiore ai suoi predecessori. WWE 2K24 si distingue per i suoi contenuti ricchi e innovativi, tra cui le nuove modalità Showcase e MyRise.

WWE 2K24 per PS4, chi dovrebbe acquistarlo?

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, l'acquisto di WWE 2K24 è consigliato agli appassionati di wrestling che cercano l'esperienza più completa ed emozionante legata alla WWE. Se vi considerate tifosi delle leggende del ring o siete affezionati alle nuove icone come "The American Nightmare" Cody Rhodes, quest'ultima edizione saprà soddisfare ogni vostra esigenza grazie a un roster ampliato che include nomi leggendari come "Stone Cold" Steve Austin, Undertaker, Andre the Giant, e molti altri. Inoltre, il gioco propone nuovi tipi di incontri e la possibilità di costruire la propria fazione dominante, caratteristica che arricchisce ulteriormente il gameplay.

Questa versione non solo celebra i 40 anni di Wrestlemania, ma introduce anche miglioramenti significativi rispetto alle edizioni passate. Con modalità single player e multiplayer, WWE 2K24 risponde alle esigenze di una larga fetta di videogiocatori, offrendo ore di intrattenimento di qualità.

Con un prezzo di 59,90€, con uno sconto del 16% sul prezzo originale di 71,00€, WWE 2K24 offre un'occasione imperdibile per i fan del wrestling di immergersi in un gioco di lotta ricco di azione, storia e personalità emblematiche dello sport. La sua vasta gamma di contenuti, unita alle novità e ai miglioramenti apportati sulla precedente edizione, lo rende un ottimo acquisto per gli appassionati del genere.

