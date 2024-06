Cassa Bluetooth portatile e impermeabile Deeyaple a SOLI 20€!

State pensando di acquistare una cassa Bluetooth portatile per ascoltare la vostra musica preferita all'aperto? La cassa Deeyaple è in offerta su Amazon al prezzo speciale di 20,12€, scontata dal prezzo originale di 21,18€, offrendovi un risparmio del 5%. Ma al momento dell'acquisto, non dimenticatevi di attivare il coupon in pagina per avere uno sconto extra del 5% per arrivare al prezzo di 19,11€. Impermeabile secondo lo standard IPX7, è ideale per l'ascolto in diverse condizioni, dalla doccia all'escursionismo.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 5% durante il checkout. Il coupon è valido fino al 30 giugno, salvo esaurimento.

Cassa Deeyaple, chi dovrebbe acquistarla?

La cassa Deeyaple è l'ideale per chi ama ascoltare la musica in movimento e non vuole rinunciare alla qualità del suono, anche in ambienti esterni o difficili. Con la sua impermeabilità certificata IPX7, è perfetta per chi desidera una colonna sonora in sottofondo mentre si rilassa in piscina, in spiaggia o persino sotto la doccia. Grazie alla robustezza del suo design e alla lunga durata della batteria, si adatta splendidamente alle esigenze di chi ama avventure all'aria aperta come escursionismo, campeggio o bicicletta, garantendo fino a 10 ore di musica ininterrotta.

Dispone di Bluetooth 5.3, assicurando una connessione veloce e stabile fino a 10 metri di distanza, inoltre, offre la possibilità di fare chiamate in vivavoce grazie alla sua funzione integrata. Il suono è caratterizzato da bassi profondi e un'esperienza audio surround quando collegato in stereo con un'altra unità, rendendolo ideale per ascoltare una vasta gamma di generi musicali. Aggiunge inoltre un tocco di colore e atmosfera con le sue luci che cambiano colore, ideali per le feste.

Oggi la cassa Deeyaple è in offerta a un prezzo competitivo di 19,11€ con il doppio sconto. Grazie alle sue prestazioni audio, alla portabilità e alle funzionalità extra come le luci che cambiano colore e la connettività Bluetooth 5.3, consigliamo questo prodotto a chi cerca una cassa potente e versatile per l'uso sia in casa che all'aperto. Ricordatevi di attivare il coupon!

