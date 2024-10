Call Of Duty Black Ops 6: Instant Gaming propone la furbata per averlo a prezzo scontato!

Se siete grandi appassionati della saga di Call of Duty e non vedete l'ora di mettere le mani sul nuovo Black Ops 6, c'è una furbata che vi permetterà di risparmiare sull'acquisto del gioco grazie a Instant Gaming. Il titolo sarà disponibile dal 25 ottobre 2024 su diverse piattaforme, inclusi Xbox, PC e PlayStation. Ma la vera notizia è che potrete giocare fin da subito tramite il Game Pass Ultimate, disponibile a un prezzo decisamente conveniente grazie agli sconti di Instant Gaming.

Call Of Duty Black Ops 6, chi dovrebbe acquistarlo?

Call of Duty Black Ops 6 è il primo titolo della saga a essere incluso nel Game Pass fin dal giorno del lancio. Con un abbonamento Game Pass Ultimate, avrete accesso al gioco completo su Xbox e all'edizione standard su PC, con la possibilità di sfruttare il cloud gaming per giocare anche su dispositivi mobili e TV compatibili​.

Ma ecco come risparmiare. Attualmente, su Instant Gaming, potete acquistare l'abbonamento Game Pass Ultimate di 1 mese a soli 9,99€, con uno sconto del 44% rispetto al prezzo originale, mentre l'abbonamento da 3 mesi è disponibile ad appena 25,49€, con uno sconto del 43%. Questi abbonamenti vi consentiranno di accedere a Black Ops 6 e a tanti altri titoli di qualità inclusi nel Game Pass​.

Non solo risparmierete sull’abbonamento, ma potrete anche godervi l'esperienza completa di Call of Duty: Black Ops 6. Questo nuovo capitolo offre una campagna cinematografica coinvolgente e un multiplayer rinnovato con ben 16 mappe, oltre al ritorno dell'amatissima modalità Zombies. Inoltre, grazie alle prestazioni migliorate della Xbox Series X|S, potrete giocare con grafica in 4K, 120FPS e HDR, garantendo un'esperienza visiva mozzafiato​.

Non fatevi scappare questa opportunità: approfittate delle offerte su Instant Gaming e preparatevi a vivere l'azione mozzafiato di Black Ops 6 al miglior prezzo possibile.

